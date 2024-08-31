前TVB小生為細仔慶生曝光千呎豪宅 夫妻檔轉做KOL吸金力更強
撰文：董欣琪
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前TVB小生陳智燊（Jason）同華姐冠軍老婆宋熙年（Sarah）在2016年結婚，婚後育有兩子，一家四口幸福美滿。日前陳智燊同宋熙年在家中為細仔Jamie慶祝4歲生日，壽星仔獲爸爸媽媽同哥哥Damon送上Birthday Kiss，備受寵愛，陳智燊同宋熙年更陪囝囝玩埋一份在大廳跳舞，不少網民就將焦點放在千呎大屋上！
片中所見，屋內佈置簡約，客廳非常闊落，活動空間十分大，落地玻璃採光度十足，可望樓景。其實陳智燊同宋熙年平時亦有在家中拍攝YouTube片，可見客廳連接飯廳，同樣闊落，而過百呎的廚房亦是焦點，設備一應俱全，間隔四方實用，至於主人房目測約200呎，設有步入式衣帽間。
陳智燊同宋熙年約滿TVB離巢後轉型做KOL，夫妻檔拍住上密密接廣告，將YouTube Channel經營得有聲有色，有傳月入高達60萬，吸金力極強！不過宋熙年曾在接受訪問時就否認傳聞，並自言一直有做主持及其他工作，並非單靠拍片賺取收入。而兩人亦計劃未來一家人回到陳智燊長大的英國定居，並一早在英國共同置業，所以在香港只租屋不置業。
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