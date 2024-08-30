鄭伊健強調冇定居日本　唔敢學梁朝偉買地皮起屋：我哋冇咁犀利

56歲鄭伊健今日（30日）出席汽車品牌活動，他在接受訪問表示：「架汽車睇咗好耐，因為係經典款，但今次用電車嚟做真係好唔同。」提到婚後睇車是不是要經過太太蒙嘉慧批准，他說：「睇車好容易咋嘛，我而家都睇緊，不過買車嘅時候就要諗，以前就會話不如換車，用到架車圓滿咗先，之後就會考慮我哋換車。」

56歲鄭伊健與陳慧珊今日（30日）出席汽車品牌活動。（資料照片）

認同小S宣傳手法

至於被問到現階段台灣演唱會的綵排行程，他說：「（忙緊綵排演唱會）其實都係，返香港都好正常，我係住喺香港，平常做嘅嘢，研究吓啲新科技，又睇吓啲行程點樣度好啲。」早前鄭伊健上台灣綜藝天后小S徐熙娣的節目，被問到「係咪俾小S嚇親？」時，他笑言：「你話呢？又唔係嘅，我覺得係唔同嘅文化，有啲嘢可以少啲就好啲。」他又解釋：「小S都想多啲人睇到點樣幫鄭伊健，可能佢做咗選擇咗呢樣嘢，其實都係佢嘅宣傳方法。」

鄭伊健早前上台灣綜藝天后小S徐熙娣的節目宣傳演唱會。(影片截圖)

太太蒙嘉慧長駐日本工作

提到日本較早前的天氣惡劣，他說：「唔係淨係日本，好多地方歐洲，都經歷過黃大仙水浸嗰啲，但係打風就可能勁啲，現在嘅天氣大家都要小心啲，真係比較反常，我覺得需要一架越野車，因為而家嘅天氣好惡劣。」被問到香港與日本居住時間的比例分配，他表示：「其實我都係香港住，不過太太喺嗰度（日本）工作，咁我梗係要去探佢，想出發去就去囉！譬如而家要做嘢，就喺香港先，可能佢都會返嚟陪一陪我。」

鄭伊健透露太太蒙嘉慧長駐日本工作。（網上圖片）

澄清被網民偷拍冇影響心情

有指旅居日本多年的梁朝偉，在日本二世古買了一塊地皮興建避世山莊，被問到會否效仿梁朝偉的做法時，鄭伊健就笑言：「我哋冇咁犀利，聽講啲人話旅居，呢個方法不嬲都做緊，我諗好多香港人都好鍾意去旅行，我覺得一有時間都可以從呢一個方向去諗，間屋可以放低個行李，呢樣嘢係最緊要嘅啫。」講到日前在香港被網民偷影，是否有影響心情，他說：「都冇唔開心嘅，偷影我都唔知，冇辦法，個科技咁先進，有好有唔好，點樣去行駛呢樣嘢，你覺得ok就去做囉。呢樣嘢冇辦法，以前就好簡單，又或者狗仔隊同埋突破性，就會吸引人睇，不過而家就係網民嘅趨勢，簡單啲做好自己。」