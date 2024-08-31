古天樂唯一公開舊愛遭好友出賣曝近況　曾相戀7年不離不棄惜分手

現年48歲的黃𨥈瑩在1994年參選港姐獲得最上鏡小姐後入行，直至2011年約滿無綫，正式退出演藝圈，並轉職美容行業，甚少露面，只會間中出席聚會。黃𨥈瑩日前激罕現身前TVB藝人的飯局，劉曉彤與陳敏之都有於社交網分享當晚聚會的大合照，曝光了黃𨥈瑩最新近況。

2024年1月飯局，前TVB監製潘嘉德、關寶慧、盧宛茵、黃𨥈瑩、黎海珊、蘇恩磁、鍾志光及林秀怡等都有現身。（IG@emilykwanpowai_4544）

劉曉彤分享他們一班好友飯聚照片，留言寫道：「My dear friends~」，相中可見，除了有黃𨥈瑩，還有早前承認生女的陳彥行、陳敏之、車婉婉、向海嵐、袁彩雲、唐文龍、王賢誌與老公。陳敏之亦有分享他們的大合照，留言寫道：「十幾二十年的友誼 昨晚因為彩雲回來 大家可以一齊重聚 仲好難得有下場 一起夜蒲🥂 大家都好開心！希望大家保持年青 多啲再聚👏❤️ #老朋友 #識於微時 #無所不談 #笑到肚痛 #寶刀未老」。激罕露面的黃𨥈瑩戴cap帽、化上淡妝，眼大大且輪廓緊緻，肌膚白滑，雖然看來比去年圓潤了些，但狀態依然絕佳。

黃𨥈瑩激罕露面。(ig圖片)

黃𨥈瑩激罕露面。(ig圖片)

黃𨥈瑩激罕露面。(ig圖片)

黃𨥈瑩激罕露面。(ig圖片)

黃𨥈瑩入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，她更因此劇與古天樂擦出愛火，成為古天樂入行以來唯一承認過的女友。兩人拍拖期間古天樂被爆出曾有過案底的事，令演藝事業大受打擊，但當時黃𨥈瑩依然不離不棄，一直陪伴在他身邊給予支持，可惜兩人拍拖7年分手收場。有指黃𨥈瑩當年更為愛情半退出演藝圈，直至分手後才再活躍幕前，至2011年約滿離巢，近年生活極低調。

黃𨥈瑩入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，她更因此劇與古天樂擦出愛火。（影片截圖）

成為古天樂入行以來唯一承認過的女友。（影片截圖）

可惜兩人拍拖7年分手收場。（影片截圖）