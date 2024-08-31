63歲金牌配角吳廷燁罕現身　比以往更消瘦面頰凹陷成焦點

現年63歲的吳廷燁演技出眾，曾效力亞視多年，雖然多數飾演配角，但往往令人留下深刻印象。近日他拍片為好友張文慈宣傳，比以往更為消瘦面頰凹陷，令人擔心。



事隔多年重回起點無綫拍劇，吳廷燁充分表演出多年在電影圈浸淫出來的演技，令少見他的觀眾眼前一亮。（資料圖片）

吳廷燁在亞視的生涯中，他主要做奸角。要數代表作當然是1998年的劇集《我和殭屍有個約會》，劇中飾演殭屍「堂本真悟」，與飾演女殭屍「山本未來」的張文慈為一對。（資料圖片）

吳廷燁曾經出演多套武打劇集。（葉志明攝）

吳廷燁的演技一直備受讚賞。（葉志明攝）

雖然吳廷燁是公認的好戲之人，但他自言只屬「大專」程度，未及「大學」級數，所以不時都會拎起戲劇書籍研究，不但有最大路的史坦尼夫斯基《演員的自我修養》，也有一些來自美國、法國的稀有專書。「呢啲書唔係好多人搵到，我係要訂，但訂咗十本八本，都係得五六本有，有啲已經絕咗版！」（葉志明攝）

吳廷燁坦言在拍攝亞視劇集《法網群英》（2010）意識到自己終於開竅，因為好戲之人盧海鵬在劇集中飾演其父，他透過雙方對戲的過程，感覺到自己進入對方的世界，而對方亦感到他「有啲嘢出嚟」。（《法網群英》畫面）

吳廷燁與梁朝偉、周星馳及吳鎮宇同是TVB第11期藝員訓練班出身，雖然發展不及三位影帝，但工作長做長有，飾演過無數經典角色，當中他在《我和殭屍有個約會》中飾演外剛內柔的殭屍「堂本真悟」（Ken），與飾演女殭屍「山本未來」的張文慈是一對，至今都令觀眾印象深刻。

吳廷燁與張文慈多次合作。（影片截圖）

張文慈近年北上發展，日前宣布將加入直播帶貨，圈中交遊廣闊的Pinky請來多位《我和殭屍有個約會》拍擋拍片支持，當中包括尹天照、陳啟泰、張慧儀、林志豪以及吳廷燁。幾位都略為發福，唯獨吳廷燁雖然一向瘦削，但面頰凹陷，唇色蒼白相當憔悴。

《我和殭屍有個約會》好拍檔們包括尹天照、陳啟泰、張慧儀、林志豪以及吳廷燁，拍片支持張文慈。（影片截圖）

《我和殭屍有個約會》好拍檔們包括尹天照、陳啟泰、張慧儀、林志豪以及吳廷燁，拍片支持張文慈。（影片截圖）

《我和殭屍有個約會》好拍檔們包括尹天照、陳啟泰、張慧儀、林志豪以及吳廷燁，拍片支持張文慈。（影片截圖）

《我和殭屍有個約會》好拍檔們包括尹天照、陳啟泰、張慧儀、林志豪以及吳廷燁，拍片支持張文慈。（影片截圖）

《我和殭屍有個約會》好拍檔們包括尹天照、陳啟泰、張慧儀、林志豪以及吳廷燁，拍片支持張文慈。（影片截圖）

吳廷燁比以往更瘦，面頰凹陷。（影片截圖）