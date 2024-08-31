丁子朗預告出新歌做樂壇新人　直言心情緊張：希望做到全能藝人

丁子朗（丁丁）今日（31日）出席上水一個商場活動，趁着奧運熱潮未完，丁丁與現場觀眾大玩遊戲展示運動細胞。玩完遊戲後，丁丁就唱出兩首歌《活著viva》及《餓狼傳說》，聽到在場觀眾十分陶醉。

丁子朗出席上水一個商場活動。(胡凱欣 攝)

丁子朗出席上水一個商場活動。(胡凱欣 攝)

丁子朗與現場觀眾大玩遊戲展示運動細胞。(胡凱欣 攝)

丁丁早前忙於拍攝劇集《香港探秘地圖》，上星期終於煞科，連日來不停開工的他亦消瘦了不少，他接受《香港01》訪問時就表示「原來」自己瘦了不少：「其實我自己照鏡嘅時候就唔覺得自己瘦咗，因為我日日都對住自己，同埋啲crew啊，同同劇嘅演員大家日日對住，就唔覺得太家有瘦有肥，咁但係拍完套劇，剪完頭髮，影咗輯相，跟住所有觀眾都話。咦！做咩瘦咗咁多，我先發覺自己原來真係瘦咗。」丁丁對於瘦了不少都感到驚訝：「我早兩日去咗做身體檢查，跟住發現原來真係跌咗磅，咁所以就真係覺得係時候要食返多啲嘢，儲返啲能量啦。」

丁子朗接受《香港01》訪問時都表示「原來」自己瘦了不少。(胡凱欣 攝)

丁子朗對於自己瘦了不少都感到驚訝。(胡凱欣 攝)

最近換了新髮型的丁丁被指撞樣初出道時的李日朗（前名李逸朗），隨後又被指撞樣《那些年》時期的柯震東。被問到覺得自己與他們似不似時，丁丁就表示二人都是他的前輩：「有人話我似柯震東，有人話我似李日朗，因為佢哋兩個都係我好尊敬嘅前輩嚟，有機會似佢哋係一件好幸運嘅事情啦。」但至於自己覺得像哪一個比較多，他就指：「我就唔覺得我似任何人嘅！」

丁子朗對於似李日朗又似柯震東感到榮幸。(胡凱欣 攝)

丁子朗就覺得自己唔似任何人。(胡凱欣 攝)

終於「出山」的丁丁被問到今次活動上再次唱歌會否勾起他的歌手夢時，他興奮地透露正進行一件事：「係呀，因為之前拍劇就收埋咗喺電視城入面啦，而家終於出返嚟啦，咁呢就首歌錄完啦。話說我有首新歌啦，希望9月尾10月頭擇個日就可以出啦！」

丁子朗靜靜雞透露正進行一件事。(胡凱欣 攝)

9月尾10月頭有機會出新歌做樂壇新人。(胡凱欣 攝)

丁丁準備今年加入做新人行列，挑戰做歌手，他表示心情緊張：「我都希望有啲前輩可以教吓路，因為我始於未做過歌手，好緊張！」至於會向誰請教時，他二話不說表示會找森美大哥「教路」：「問大哥做歌手到底係點樣嘅呢，會唔會同演員好唔同呢。（到時好多宣傳會再忙啲。）呢個係一件好事嚟，如果愈來愈多嘢做嘅話，出歌我覺得都係一個比較全能藝人嘅其中一個希望做到嘅一環。」緊張的他希望今年可以達成這個願望。

丁子朗透露出新歌挑戰做樂壇新人。(胡凱欣 攝)

丁子朗心情緊張問定森美大哥取經。(胡凱欣 攝)

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