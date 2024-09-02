TVB「最美黃蓉」罕現身錢小豪直播　近照美艷性感花甲之年覓真愛

有「奇女子」之稱的前亞視藝人魏秋樺，當年憑《變色龍》、《奇女子》和《浮生六劫》奠定其一線花旦地位，她曾在《九五神鵰俠侶》中飾演黃蓉，至今仍是經典；2000年她淡出香港娛樂圈從商。魏秋樺去年慶生時，被指曝光男友真樣。據知男方叫Edward Fung，相貌憨厚老實，二人早在2018年已聯名為好友店舖送上花籃以表祝賀，估計拍拖至少5年，感情穩定。

魏秋樺Keep得好好！（微博照片）

魏秋樺近日現身好友錢小豪直播，兩人在直播期間聊得興起，笑過不停。魏秋樺曾在熒幕上與錢小豪演師徒，認識多年，直播期間錢小豪更笑倒在魏秋樺肩膊上，與魏秋樺關係親密融洽。魏秋樺穿上低胸緊身上衣，大騷美好身段。魏秋樺與錢小豪及其他好友一起用餐，魏秋樺又換上露肩上衣，露出白滑膊頭，年過60依然性感靚女又有氣質。

魏秋樺後生好靚女。（影片截圖）

魏秋樺後生好靚女。（影片截圖）

魏秋樺曾在2012年接受薛家燕訪問時，坦言自己多年來都沒有男友，感情生活交白卷，但去年有報道指她踏入花甲之年覓真愛，廣獲網民祝福。魏秋樺感情生活低調，今年年頭她接受《香港01》訪問，承認有一位認識十多年傾得埋的男性好友，並稱呼對方為知己；她稱感情事順其自然，如對方無法等待，也不介意他另覓真愛。

魏秋樺曾與相差19年的亞視前高層盛品儒傳出緋聞，據報道指，兩人先到西餐廳用餐，再轉戰酒吧把酒言歡；期間盛品儒與魏秋樺更摟摟抱抱。事後魏秋樺表示不介意忘年戀，但她與盛品儒並非戀人關係。

魏秋樺年輕時十分標緻，有「最美黃蓉」之稱。（影片截圖）

魏秋樺年輕時十分標緻，有「最美黃蓉」之稱。（影片截圖）

魏秋樺試過因投資失利導致欠債纍纍，她曾受訪道：「嗰時銀行得50蚊，唔知提款卡最少要攞100蚊，搞到撳機連張卡都食埋。身上得30蚊現金，喺街見到飯盒，就算好肚餓都唔敢亂買，最後買個2蚊麵包頂肚就算。我呢世都唔會忘記當時情景。」面對債務，魏秋樺曾想過自殺了結一切眾，幸而天無絕人之路，最終魏秋樺走出困境，重新振作。

魏秋樺大騷性感身材。（直播截圖）

依然美艷。（直播截圖）

有氣質。（直播截圖）

錢小豪靠在魏秋樺膊頭上狂笑。（直播截圖）

一齊食飯。（小紅書）

大騷白滑膊頭。（小紅書）

好瘦！（小紅書）