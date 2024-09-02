宣萱曾不滿歌手拍劇有特權　卻被爆90年代騷錢驚人數字高過譚詠麟

近日一條宣萱的舊片瘋傳，當時仍是新人的她在《K100》中，大膽質問高層：「無綫我覺得都係重用歌星呢個問題，因為我曾經試過喺三廠拍劇，可以二三四五廠主角全部都係歌星，我哋呢啲就係企埋一邊，雖然都幾多戲，但係永遠主角係歌星。同埋，我哋開工永遠等三、四個鐘都要等歌星，但佢哋遲到係一句sorry都唔使講，公司亦都唔會講一句教訓佢哋嘅說話，但我哋唔敢遲到，如果遲到就會俾人篤住嚟講點解你遲到，點解你咁唔守規矩。冇，我想你解答呢個問題囉。」當時就連古天樂、郭晉安、鄭伊健都拍爛手掌。

宣萱初入行時，大膽質問高層：「我哋開工永遠等三、四個鐘都要等歌星，但佢哋遲到係一句sorry都唔使講。」（影片截圖）

鄭伊健、郭晉安都拍爛手掌。（影片截圖）

而網台節目《娛樂好好玩》都有探討這個問題，身為TVB藝人的江美儀，以及曾三度效力TVB的梁思浩就解構TVB不同類型合約，並爆出90年代宣萱Show錢竟高過譚詠麟等一眾歌手，看完可能就明白為何宣萱所講的問題會發生。

宣萱90年代拍《餐餐有宋家》時只是新人，但就被爆因為是TVB包薪藝員，Show錢$2,800一個show，高過外面歌手。（資料圖片）

電視台有很多種藝員合約，而歌星不是幫TVB打工，他們並沒有月薪。江美儀指他們是「斷Show計，Show錢仲要好平，三位數字。」8、90年代因為卡啦OK盛行，歌手紅到去海外，電視台需要他們拍劇，而他們又想多個平台曝光和宣傳新歌，所以王菲、鄭秀文、蘇永康等很多歌手都有拍劇。

當年王菲都拍過《壹號皇庭》、《原振俠》等劇集。（TVB）

之後美儀就簡單講解大家常聽到的「Show錢」，半個鐘為之一個Show，即一集1小時劇集為兩個Show，梁思浩大爆：「當年宣萱大係$2,800一個show，佢拍《餐餐有宋家》，一個禮拜拍五日，一個月有幾錢人工？」答案是$56,000。相反，歌手要簽歌星合約，但只得幾百蚊，有$300、$500、$800價位，即使去到當紅的「頂流」譚詠麟，亦只得$1,000 Show錢。他續說，有些未去到天王級數的歌手，Show錢可能$600，拍一集劇（兩個Show）即$1,200，比藝員少一半有多，拍20集劇才得$24,000。

以譚詠麟的頂流地位，90年代在TVB一個Show錢都只得$1,000！（資料圖片）

思浩解釋：「當時歌星肯拍電視劇因為當promotion，連埋主題曲，曝下光，佢哋係蝕畀TVB。」歌星出去唱首歌可能已有兩萬蚊，等於在TVB拍一套劇的價錢，在商言商當然先接出面酬勞高的工作，有空檔剩才返TVB「填窿窿」拍嘢，因此主持問：「咁咪變咗出現頭先宣萱話成班坐晒喺度等，等三、四個鐘囉，咁你話關唔關歌星事？又真係唔關。」

江美儀與梁思浩解釋電視藝員騷錢高過歌手好多，歌手有空窿才返電視台拍攝，所以很多時會出現宣萱口中要乾等遲到歌手的情況。（YouTube@娛樂好好玩）

此外，歌手拍劇還要另外畀髮型師、化妝師錢，$24,000根本不足以找數，所以歌手可說是貼錢拍劇，但為了多元化發展，90年代很多歌手都樂意拍劇。梁思浩說：「拍戲唔係你專長，但係仲要唱完歌跑入TVB，仲要背劇本，仲要收得幾嚿水幫你拍，冇辦法，我諗今天嘅宣萱同古天樂明啦。」