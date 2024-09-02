前TVB小花離婚復出首日開工近照極凍齡　與前夫結婚18年曾恩愛

46歲姚嘉妮與前夫林祖輝，在6月中突然爆出離婚。及後兩人承認已分開多年，一對子女由雙方共同撫養，但未有多透露離婚原因，只道不涉及第三者，而兩人分開後關係依然友好。離婚後姚嘉妮先到泰國散心，更發文指之後工作已排得密密麻麻，重新出發。

姚嘉妮與林祖輝及一對兒女。

姚嘉妮早前接下無綫（TVB）新劇《特勤女團》，近日曬出首日開工照。相中姚嘉妮對住鏡頭嘟嘴，戴上眼鏡，洋溢知性美。姚嘉妮就快年過半百，皮膚狀態依然Keep得非常之好，終於再拍劇，相信不少觀眾都掛念她。姚嘉妮坦言開工大感緊張，「很久沒拍劇啦，第一日開工，緊張！」

姚嘉妮林祖輝育有一子一女。（IG：@yiugaga）

林祖輝在1999年與姚嘉妮拍拖，兩人在2006年宣布結婚，婚後育有一對仔女，姚嘉妮曾指喜歡林祖輝成熟穩重的性格，加上對方忠直不會「花弗」，能給予她充足安全感。姚嘉妮當日兩人婚禮完成註冊手續後，突然仍低老公熊抱陳山聰狂咀，場面搞笑。據周刊報道指，2015年姚嘉妮曾被拍到背住老公，與菲裔的男跳舞老師Abel Dela Cruz，經常私下約會，以及牽手蜜遊沙灘，而林祖輝則力挽狂瀾。事後姚嘉妮回覆傳媒稱，愛她及關心她的人都清楚她，不欲多作回應。

姚嘉妮曬首日開工照。（小紅書）

據悉，姚嘉妮結婚當日曾與陳山聰咀咀。(ig圖片)

姚嘉妮個角色又真係幾吸引嘅，又靚又有能力又自信！

姚嘉妮囡囡真係好靚女呀。(姚嘉妮FB)

嘉嘉與一對仔女拍攝澳門宣傳片。(姚嘉妮ig)