內地頂流現身洪永城蕭正楠聚會　即將入5顏值被讚輾壓一眾TVB小生

劉愷威當年在香港星途平平，2005年出演其TVB第一部男主角電視劇《甜孫爺爺》後離開TVB，隨後毅然到內地發展撈得風生水起，成為內地頂流小生，更曾在2013和2014年度的福布斯中國名人榜中，分別排名第49位和第19位，非常厲害。事業爆紅，劉愷威亦於2013迎娶內地花旦楊冪，並育有女兒「小糯米」劉苡馨，惟這段婚姻只維繫了5年，兩人在2018年宣布離婚。

劉愷威在內地非常紅。（微博@披荊斬棘）

劉愷威近年多留港陪伴女兒，曾與小糯米在學校的周年晚宴上合唱。（VCG）

至2022年，劉愷威感情上迎來新開始，在接受訪問時大方承認與內地女星李曉峰的戀情，同時，劉愷威近年也更多時間在香港，除了更多陪伴女兒外，也不時與圈中好友食飯聚舊。日前，劉愷威竟出現在洪永城、蕭正楠和太太黃翠如、曹永廉、及黎瑞恩等人的圈中好友飯局。有網民奇怪劉愷威與洪永城等人看上去好似「大纜都扯唔埋」，為何大家那麼熟稔？

劉愷威同楊冪婚姻只維持近5年。（視察中國）

劉愷威大方承認與內地女星李曉峰拍拖，兩人愛得甜蜜。（VCG）

據知，洪永城私下與林夏薇和劉愷威都非常Friend，不時都會相約出來喝東西和吃飯。相信當晚大家是一同出席朋友的飯聚，洪永城在社交平台寫道：「你說天長，我們就遞酒。朋友的友誼，就是這樣，嚐嚐、酒酒」，並分享了數張合照，其中一張，洪永城親自揸機，與蕭正楠和劉愷威一同自拍，大家看似喝得醉醺醺，可見玩得非常盡興。

洪永城分享好友飯聚，驚現劉愷威身影。（小紅書）

網民表示劉愷威顏值輾壓一眾同場TVB小生。（小紅書）

原來大家咁老友。（小紅書）

另外引網民注意的是，相中戴上Cap帽、一身休閒服飾打扮低調的劉愷威，雖然即將入「5」，但樣子仍非常年輕和帥氣，看上去比年紀比他小的洪永城、蕭正楠和楊潮凱還要年輕。有網民大讚劉愷威顏值輾壓一眾TVB小生，希望再看到他拍TVB劇，留言說：「給劉愷威說說再回TVB拍戲吧，甜孫爺爺的時候就很喜歡他」；同時也有不少網民拜託洪永城幫手叫劉愷威快出來工作：「劉愷威快出來拍戲吧」、「又看到久違的愷威男神，真的好想念他，請洪老師替我們威化們問他啥時候出來工作，威化們都想他了，我們都特別懷念他以前出現的日子，也是我們威化們最最幸福的時光」。

網名留言。（小紅書）