吳剛師傅玩命表演原來造假？　滾油取物、心口碎大石出術秘技曝光

8、90年代，《歡樂滿東華》等籌款節目，或是台慶大騷等，總有許多玩命表演，而講到「東華常客」，當然不得不提吳剛師傅！他最興以赤膊及搽滿油的打扮現身，做盡飲滾油、食炭等高難度動作，1991年《東華》，從滾油中取出一個又一個金元寶呼籲觀眾捐錢，睇見都覺「牙煙」。

「東華常客」吳剛師傅最興玩油，在1991年台慶表演「滾油取物」，為籌善款多次把手放入滾油，取出金元寶。（TVB）

之後他又示範飲滾油。（TVB）

成杯乾晒！（TVB）

近日歐錦棠就在其YouTube節目《乜乜棠水舖》大爆這些表演的造假方法，他當年都曾參與亞視台慶的雜耍和疊羅漢表演，跟外面的師傅受訓，但與吳剛師傅比，當然是小兒科。

歐錦棠曾在亞視台慶疊磚和拋磚，他說當是的「磚」其實是木。（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

然後他就解構了其中三個表演如何「出術」，更親自示範如何「滾油取物」！他說竅妙是白醋，落油後要倒入大量白醋，然後開火，他說：「好快就會滾，點解要用醋？因為沸騰度（沸點）低好多，亦都低過水，浮咗喺油嘅面，一陣間好快會有泡泡，就以為好熱好滾，俾人一種好似好滾嘅感覺。我『以身試油』畀大家睇，好快就見到有啲泡泡升上嚟，如果大盤啲，感覺好似好滾，煲到沸點，就算水都會焫手，而唔會好滾。」雖然有造假，但他仍呼籲家庭觀眾切勿模仿，始終有一定危險性。

歐錦棠說，滾油中加入了大量白醋，會令它在較低沸點起泡。（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

他更親自重演「滾油取物」，將手放在加了白醋的油之中，但就呼籲大家切勿模仿。（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

第二個表演是「空手煮魚」，即徒手將魚煎到出煙，他解說：「條魚空心，劏晒啲內臟出嚟，加條發熱線喺裡面，穿出嚟喺手掌嗰度，戴啲護腕，電芯就喺嗰度，你唔係真係要煎熟，你要出煙畀個效果人睇咋嘛，撳咗掣你都唔知。」

而「空手煎魚」的魚，原來加了發熱線。（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

第三個表演就是劉德華等藝人都做過的心口碎大石！他說大石是真的，沒有做手腳，雖然很多年前有人曾用硫酸溶石，但始終不清楚其腐蝕程度，有一定危險，又怕石太脆一扑就碎就好瘀，所以會用真「麻石」。而關鍵原來在於揸鎚的人，「你見唔會係藝員揸鎚，揸鎚扑嗰個係師傅出嚟，因為佢哋識得用鎚嘅力，（否則）一嘢落到底個藝員就會死，透過嚿石就內傷！」

劉德華都玩過心口碎大石！（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠續說，落鎚不是平面扑落去，而是用鎚邊位置，有尖銳的鈍力，亦不可一鎚到底，有一下焦點力「剁」下去就要馬上收鎚。此外，他說藝員會墊塊毛巾，通常師傅都扑大石的正中位置，在藝員心口低少少，不會扑上半或下半部，這樣藝員就不會太傷。然而，95年亞視台慶原來都曾經失手！當時示範心口碎大石的是馮寶寶（Bobo姐），歐錦棠就是司儀。

95年台慶，馮寶寶以小白龍造型示範心口碎大石，點知師傅失手，扑兩下都未扑碎。（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

他憶述當年情況：「扑咗兩嘢都唔開，通常一下就開，咁你完成唔到，件事唔可以完成唔到，會好瘀，咁就話『再嚟得唔得呀？我哋整多吓啦！』師傅可能見到咁情急就大力啲， Bobo姐就話『阿棠，整蠱我？』但係真係碎咗，佢都有啲好生猛，扮鬼扮馬樣，事後話畀我聽佢斷咗條肋骨，陰公，睇咗好耐醫生。」

之後師傅情急下大力咗，竟扑到馮寶寶斷肋骨！（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）