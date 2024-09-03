星二代開學｜Lucy李元元升讀小學曝光　就讀熱門男女校升中理想

9月2日是大部分莘莘學子開學日，近年最紅的星二代，李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的長女李元元（Lucy），今年9月正式為成「小學雞」，媽媽曾透露女兒派到第一志願學校，開學打卡照終令其就讀學校曝光。



李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的長女李元元（Lucy）及細女李斐斐（SUCY）。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）今年６月幼稚園畢業。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）今年６月幼稚園畢業。（IG：@lucy.is.good）

Lucy憑圓碌碌身形搞笑舉止，IG坐擁43萬粉絲，幼稚園就讀跑馬地免費名幼聖瑪加利大幼稚園，今年6月小一放榜已有大批粉絲追問Lucy去向，當時媽媽只透露派獲第一志願學校，及後又曾傳出LUCY走後門、叩門著名傳統女校，梁志瑩笑言：「好多老母八卦我個女讀咩小學，好多人好勁估lee估路，又話我叩門瑪利曼又話我走後門，創意滿滿。」

李璨琛太太曾透露大女李元元（Lucy）獲派第一志願小學。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）正式成為小學生。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）正式成為小學生。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）正式成為小學生。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）對新生活相當興奮。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）對新生活相當興奮。（IG：@lucy.is.good）

來到正式開學LUCY媽終於上載萬眾期待的校服照，穿上過膝校服裙的Lucy揹起大書包凸起肚腩笑容滿面跳住往學校前進：「李元元終於要做小學雞，長大咗嘅應該係李老母，終於沒有分離焦慮症，亦竟然沒有依依不捨，因為我知道，屋企仲有個細嘅俾我玩，yeah😂😂😂 #有人竟然6點半自己彈咗起身 #返到屋企我問我個女 #你有冇漏咗帶啲乜嘢 #佢答我 #你咩都漏晒呀媽媽🤣🤣🤣 #老師話我又冇家課冊又冇通告又冇乜乜盛盛😅 #條友仔而家成日學我講盛盛」

李璨琛大女李元元（Lucy）做小學雞啦。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）做小學雞啦。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）校服出自港島熱門小學。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）校服出自港島熱門小學。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）校服出自港島熱門小學。（IG：@lucy.is.good）

雖然LUCY媽刻意遮蓋校徽，但從校服樣式得知，LUCY就讀港島14校網熱門學校滬江小學，1987年創立的男女津貼校，自設校本課程，更切合學生的程度，同時推行資優教育，2016年度開始「一人一樂器」計劃，積極推動國家安全教育，去年教育局近日於網頁上載滬江小學的國安教育實踐經驗短片，供同工參考和借鏡。滬江小學升中成績理想，23-24年度高達67.5%畢業生升讀英文中學，黃又南以及LOLLY TALK阿YO郭曉妍都是此校校友。

李璨琛大女李元元（Lucy）入讀14校網滬江小學。（滬江小學校網）