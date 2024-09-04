胡慧中睇藝術展孭逾兩百萬Hermès「小房子」　網民發現疑點重重

現年66歲的胡慧中曾與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」，她與前民政事務局局長何志平結婚後淡出幕前，兩人育有一女何嘉珍，近年何嘉珍成為網紅，又出書做才女。近日適逢「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」盛大揭幕，胡慧中同愛女何嘉珍一起去睇藝術展，「天下第一關」鄭紹康（Francis）在IG曬出合照，當中胡慧中同何嘉珍孭着的Hermès手袋就意外成為焦點！

胡慧中與何志平育有一女何嘉珍。（IG@audreyjasmine_hkc）

何嘉珍不時分享打卡美照。（IG@audreyjasmine_hkc）

做網紅。（IG@audreyjasmine_hkc）

何嘉珍出書，胡慧中同何志平都有到場支持。（葉志明攝）

近日適逢「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」盛大揭幕，不少藝人都有捧場。（IG@numberonepr）

胡慧中同何嘉珍孭着的Hermès手袋意外成為焦點！（IG@numberonepr）

睇藝術展。（IG@audreyjasmine_hkc）

相中所見，胡慧中孭着的疑似是有「小房子」之稱的白色Hermès Faubourg Birkin Bag，該款手袋是近年品牌最搶手的款式之一，手袋上的正方形全部由人手𠝹出來，做工十分精細，而袋身就用上鱷魚皮、牛皮等製成，加上限量製作，絕對是一袋難求！據知此款手袋價值逾兩百萬，更至少要在Hermès消費逾千萬才有資格購買。

有「小房子」之稱的白色Hermès Faubourg Birkin Bag，價值逾兩百萬。（網上圖片）

城中富商劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）有白色。（小紅書圖片）

盡顯闊太氣質。（小紅書圖片）

仲有藍色。（小紅書圖片）

Angelababy（楊穎）都有白色。（視覺中國）

何嘉珍拎着的Hermès都有斜孭帶。（IG@audreyjasmine_hkc）

不過有眼利的網民就發現胡慧中的手袋疑點重重，相中所見她孭着的手袋袋身是亮面，而且還配有斜孭帶，有網民對比後指Hermès「小房子」一般情況下應該不是亮面，皮的紋路亦有出入，更不會配備斜孭帶，掀起網民熱議！

有眼利的網民就發現胡慧中的手袋疑點重重。（IG@audreyjasmine_hkc）

關智斌（Kenny）亦曾在自家YouTube Channel，與「愛馬仕先生」討論好多有關Hermès手袋的秘密。（YouTube影片截圖）

近年最貴奢侈品之一。（YouTube影片截圖）

非常稀有。（YouTube影片截圖）