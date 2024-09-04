胡慧中睇藝術展孭逾兩百萬Hermès「小房子」 網民發現疑點重重
撰文：董欣琪
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現年66歲的胡慧中曾與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」，她與前民政事務局局長何志平結婚後淡出幕前，兩人育有一女何嘉珍，近年何嘉珍成為網紅，又出書做才女。近日適逢「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」盛大揭幕，胡慧中同愛女何嘉珍一起去睇藝術展，「天下第一關」鄭紹康（Francis）在IG曬出合照，當中胡慧中同何嘉珍孭着的Hermès手袋就意外成為焦點！
相中所見，胡慧中孭着的疑似是有「小房子」之稱的白色Hermès Faubourg Birkin Bag，該款手袋是近年品牌最搶手的款式之一，手袋上的正方形全部由人手𠝹出來，做工十分精細，而袋身就用上鱷魚皮、牛皮等製成，加上限量製作，絕對是一袋難求！據知此款手袋價值逾兩百萬，更至少要在Hermès消費逾千萬才有資格購買。
不過有眼利的網民就發現胡慧中的手袋疑點重重，相中所見她孭着的手袋袋身是亮面，而且還配有斜孭帶，有網民對比後指Hermès「小房子」一般情況下應該不是亮面，皮的紋路亦有出入，更不會配備斜孭帶，掀起網民熱議！
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