76歲秦煌爆住護老院瘦足60磅雙腳浮腫　細30年內地情人已成過去式

現年76歲的藝人秦煌早前在青衣酒店房跌倒送院，及後安排入住護老院。秦煌近日在護老院接受傳媒訪問，體重近300磅的他送院後發現有貧血、營養不良，並因身體機能不佳，以致雙腳浮腫。目前每周會到醫院做物理治療，而藝人陳煒亦出錢安排按摩師每周上門。而秦煌每天要穿尿片，隔天有職員幫他沖涼，並住在只得布簾分隔的大房，每早起身後，他會被推往屬私人空間開飯及睇電視。

《阿Sir早晨》秦煌飾演呂校長。（截圖）

秦煌透露，起初入院時戒飯，瘦了60磅，肚腩都細了，但如今因怕太瘦而食返一碗細飯。秦煌笑言，瘦了都要穿10XL褲頭，現左腳狀況較差，能夠扶住企起身及扶住行兩步，但他坦言很驚，沒有信心行得耐。秦煌右腿包了紗布，他稱是久久未癒的小傷口。

2020年秦煌往電視城出席《踩過界II》記者會在電視城門外暈眩跌倒，導致右手骨折，由4名保安人員扶上輪椅送院。（資料圖片）

秦煌被送醫。（資料圖片）

秦煌坦言滿意護老院生活，能夠掃晒成碗飯。談到經濟狀況方面，秦煌認為在護老院生活算是因禍得福，因社福機構每月給11000元住院生活津貼，以及有4000元綜緩，至少不愁三餐，每次出糧更會叫院友推他落街撳錢及買零食；又稱如有人不介意為他推輪椅，他亦願去開工。秦煌後悔套現3層樓及耗盡300萬現金，只為失去聯絡的大女還債，更令自己欠下60萬卡數。秦煌做好破產心理準備，現今銀行已沒有再追債，他坦言是命運問題。

秦煌表示做好破產心理準備，坦言是命運問題。(資料圖片)

秦煌透露，跟了他20多年、比他細30年內地情人Mary已成「過去式」。Mary不捨得付一萬多元到香港探望秦煌，秦煌稱沒有怪她，並自責沒有搵對方。當年20歲的Mary幫他煮飯做家務，做完就以為是他的人，當年Mary 36歲提出想生仔，被秦煌拒絕，建議她找人生，生完他養，兩母女搬深圳與他同住。秦煌更坦言不介意Mary跟他後與其他男人有性關係，認為不應因對方想生仔，而他不配合就分手。秦煌直言，不時會想起早年送了湖南樓給Mary兩母女，目前女方有車有樓，但一切已成過去。

秦煌在2016年的《萬千星輝頒獎典禮》上奪得「專業演員大獎」。（視覺中國）