「晶男郎」因批肥妹阻路被指網暴　再敢言發文：講事實都有問題？

曾演出《鴨王》系列、無綫劇《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》等的何浩文（Dominic），一向是王晶愛將，他對於體型管理非常嚴格，有做健身教練和打拳等，以往不時大騷肌肉，身型Fit爆。

何浩文甚得王晶重用，絕對是少有的「晶男郎」。（IG@dominic_hhm）

何浩文在無綫劇《一舞傾城》中，都有大騷健碩身材。（TVB）

近日他在網上分享自己被阻路的經歷，提到對方是「肥妹」，他說：「啱啱喺ikea食熱狗，有個個樣唔耐煩嘅肥妹阻住咗條路，我攞完熱狗講咗唔該，佢郁咗大概4cm左右😀我心諗其實你個身型郁少少同冇郁冇分別㗎行埋一邊可以嘛？想搶口嗰刻佢男朋友叫佢行埋一邊佢先行埋少少😀點解咁多人鍾意阻住人」

何浩文對自己的體型管理有嚴格要求，亦有做PT，他曾說要持續做運動才能保持良好狀態。（IG@dominic_hhm）

何浩文早前挑戰「IG每增一個follower就打一拳」的活動。（IG@dominic_hhm）

有不少網民都分享自己被「肥妹」阻路的經歷，不過亦有人批評Dominic行為「Body shame」（即羞辱他人的體型），留言：「作為明星body shame人？」，擔心他會被指網暴、公審等，他卻不同意自己是Body shame，強調：「同body shame冇關係，係面積。即係咁講，一條路say 2米，我當一個人肩闊一米正常可以行兩個人，如果你肩闊去到1.5米，係打橫企喺度另外一個人係咪行唔到啊？咁呢個時候你要點做啊？常識嚟㗎咋」並指其實「其實肥妹幾cute🫶🏻」來安慰一些自認又肥又玻璃心的網民。

何浩文分享遭「肥婆」阻路又唔肯讓的經歷，有網民就認為他不應「Body shame」，但他否認。（Threads@dominic_hhm）

他再回覆其他人：「唔緊要，因為有時有啲嘢真係關體積問題。而當時各（嗰）位妹妹體積真係大，如果講事實都有問題呢個世界真係咩都唔講得。」、「唔係話肥本身係咩問題，但係如果你體積大又唔讓人行就係一個好大嘅問題。條路得你一個用咩大佬呀🫠」此外也有人認為，「肥」只是中性詞，說他人身攻擊的人，其實才是真正Body shame的人，把「肥」當作貶義詞，因而引發不少討論。

何浩文認為，事件的關鍵是對方的「體積」，更稱：「如果講事實都有問題，呢個世界真係咩都唔講得。」（IG@dominic_hhm）

不過被指「網暴」的Dominic就一於少理，之後再出多個Post發表自己的感受，他認為很多人太敏感和自卑，搞到冇都唔講得，他發文：「肥唔講得瘦唔講得坐輪椅唔講得揸拐杖唔講得唱得唔好唔講得跳得唔好唔講得，重點係完全係講事實冇屈都有問題。郁啲就話你body shame人呀打擊人呀haters呀人品唔好呀等等，年中我搶口度（到）人道歉都唔知（止）嗰一兩個，我真係唔會理呢啲人繼續有嗰句講嗰句，當然要人不犯我我不犯人啦就🥰」相當敢言霸氣。

何浩文Dominic回顧了不少網民的留言。（IG@dominic_hhm）

何浩文未懼網民批評，堅持繼續「有嗰句講嗰句」，自爆年中搶口到令不少人道歉。（Threads@dominic_hhm）

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