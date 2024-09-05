馬圈女神莎拉貼婚照慘被指似兩父女 高EQ回應曝光老公猛料背景
撰文：金秀玲
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有「馬圈女神」之稱的莎拉（Scarlett）去年5月宣布婚訊，並誕下一對孖仔，她透露老公姓李，但就未有公開對方身份。昨日（4日）她趁住生日，貼出多張與老公Kenneth的婚照放閃，她說：「Happy birthday to me，介紹返，我老公，佢日日都希望我公開佢😅而家最happy嘅係我先生.」
這位光頭的男士成熟穩重，但部份網民留言就非常不客氣，說二人看起來像父女戀，留言：「以為佢係你阿爸」、「唔知仲以為呢個係你 daddy..... 佢大你幾多?? 😂😂😂😂😂」莎拉就回覆對方說：「冷靜啲幾年咋😂」她表示：「我keep得好啫佢都ok既，而家幸福肥🔥」
有云「十個光頭九個富」，有網民就推測男方會否是馬主，又說：「你老公一定好X有錢」、更直指莎拉貪錢說：「果然係馬圈中人，唯利是圖，那怕係愛情也可用金錢交換，佩服」雖然對方不太禮貌，但莎拉亦解答說：「不是馬圈人」。而據了解，Kenneth Lee是位商人，正經營鮮果行業的家族生意，公司「高盛」負責從世界各地進口和分銷鮮果到香港，他曾在訪問中教人揀生果。
有人就為莎拉抱不平，認為婚姻是講求相處，若男方對莎拉不好，莎拉也不會嫁給他，所以相信他一定有優點，勸外人應送上祝福，別講難聽說話。