馬圈女神莎拉貼婚照慘被指似兩父女　高EQ回應曝光老公猛料背景

有「馬圈女神」之稱的莎拉（Scarlett）去年5月宣布婚訊，並誕下一對孖仔，她透露老公姓李，但就未有公開對方身份。昨日（4日）她趁住生日，貼出多張與老公Kenneth的婚照放閃，她說：「Happy birthday to me，介紹返，我老公，佢日日都希望我公開佢😅而家最happy嘅係我先生.」

莎拉有馬圈女神之稱。（IG@hiscar）

莎拉是賽馬主持。（IG@hiscar）

莎拉去年5月宣布結婚。（IG@hiscar）

莎拉早前誕下一對孖仔。（IG@hiscar）

莎拉趁住生日，首度公開與老公的婚照。（IG@hiscar）

這位光頭的男士成熟穩重，但部份網民留言就非常不客氣，說二人看起來像父女戀，留言：「以為佢係你阿爸」、「唔知仲以為呢個係你 daddy..... 佢大你幾多?? 😂😂😂😂😂」莎拉就回覆對方說：「冷靜啲幾年咋😂」她表示：「我keep得好啫佢都ok既，而家幸福肥🔥」

莎拉透露老公一直很想她公開自己。（IG@hiscar）

莎拉一心分享喜悅，卻有少數人指他們似父女。（IG@hiscar）

搞笑的是，有網民認錯其老公是同是光頭的練馬師蘇偉賢。（IG@hiscar）

莎拉則透露老公非馬圈中人，表示兩人年紀只差幾年。（IG@hiscar）

有云「十個光頭九個富」，有網民就推測男方會否是馬主，又說：「你老公一定好X有錢」、更直指莎拉貪錢說：「果然係馬圈中人，唯利是圖，那怕係愛情也可用金錢交換，佩服」雖然對方不太禮貌，但莎拉亦解答說：「不是馬圈人」。而據了解，Kenneth Lee是位商人，正經營鮮果行業的家族生意，公司「高盛」負責從世界各地進口和分銷鮮果到香港，他曾在訪問中教人揀生果。

莎拉又在限時動態分享老公與自己慶生的片段。（IG@hiscar）

不少人說二人似父女。（IG@hiscar）

但莎拉面對惡意留言，仍大方回應，指老公只是大她幾年。（IG@hiscar）

有人更批評莎拉唯利是圖，用愛情換錢，莎拉則透露老公非馬圈人。（IG@hiscar）

有人就為莎拉抱不平，認為婚姻是講求相處，若男方對莎拉不好，莎拉也不會嫁給他，所以相信他一定有優點，勸外人應送上祝福，別講難聽說話。