袁詠儀慶生全家福仔仔顏值超越凍齡老公　好友邱淑貞罕露面好驚喜

張智霖 （Chilam）與同齡的老婆袁詠儀 （靚靚）由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。兩人的寶貝囝囝張慕童已長大，今年已經17歲，一家三口感情極好。昨日是袁詠儀的53歲正日生日，她獲老公，仔仔以及一眾好友為她慶生。袁詠儀於社交網分享慶生照片並留言寫道：「好友為我準備了一個親蜜温馨的生日晚餐，感恩你的愛，Faye, 謝謝你們送的禮物和美麗的花，祝願我的好友們身體健康，生活愉快」。

袁詠儀與張智霖相愛多年。(微博圖片)

袁詠儀和仔仔張慕童（Instagram@cheung_chi_lam）

15歲的魔童高大靚仔。（張慕童IG）

相中可見，袁詠儀化上淡妝，狀態絕佳，漂亮如昔的她完全看不出真實年紀，與老公張智霖同樣凍齡。當日為袁詠儀慶祝生日的圈中好友包括蔡一智，以及甚少公開露面的邱淑貞。邱淑貞也是十分之靚女，keep得極好，身為少奶奶的她散發高貴優雅氣質。袁詠儀雖然有曬出一家三口的合照，但就以貼紙遮住了仔仔張慕童的樣子，未知是魔童大個仔不想曝光，抑或是袁詠儀不想曝光仔仔的樣子。不過仍能看出魔童已經跟爸爸張智霖一樣高，他從小就盡得爸媽優良基因，且愈大愈靚仔，與不老爸爸似兩兄弟多過似父子，顏值隨時超越爸爸。

袁詠儀獲蔡一智為她慶生。(ig圖片)

袁詠儀獲邱淑貞為她慶生。(ig圖片)

袁詠儀獲老公張智霖以及仔仔為她慶生。(ig圖片)

袁詠儀獲老公張智霖以及仔仔為她慶生。(ig圖片)

袁靚靚曾在內地真人騷節目《朋友請聽好2》透露，跟老公張智霖試過跟蹤仔仔約會女生，當時張慕童與女生在餐廳約會吃晚餐，他們夫妻倆就在餐廳找其他位置坐下「陪食」，袁詠儀笑言純粹想看一看，這亦可見她對仔仔十分着緊。張慕童亦曾於社交網曬出與女友的合照，一度令網民猜測是他女朋友。

魔童遺傳了父母良好基因。（instagram@cheung_morton）

魔童與爸爸似兩兄弟。(小紅書))

魔童顏值高，絕對遺傳了父母優良基因。（微博圖片）

魔童上貼抱貓照上微博 。（魔童微博圖片）

戴上米妮頭飾和手套的魔童在城堡前拍照留念。（IG/ @cheung_morton）

張慕童與女同學合照。(ig圖片)