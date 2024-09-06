TVB小花胡美貽拍節目疑曝光男友4億獨立屋　男方曾被爆狂追阿嬌

由何泳芍、廖慧儀、胡美貽、陳若思主持的新一輯《港女野人奇異記》中，她們遠赴有最美島國之稱的紐西蘭，上山下海探索不同秘境，拍攝前她們更與觀眾一周執行李，做足準備！當中，胡美貽於獨立屋的樓梯收執行李，非常搶眼！

疑4億獨立屋曝光！（截圖）

已融入家中！（截圖）

公開豪宅！（截圖）

據知，胡美貽年前與從事餐飲、金融及外國地產生意的3億闊少分手，今年4月又被爆出撻着林建岳與謝玲玲的兒子林孝賢，二人年紀相差13歲。有指她更搬離將軍澳豪宅，進駐男友市值4億、位於九龍塘的6千呎獨立屋同居，與謝玲玲同住。對此，謝玲玲在受訪時就自言是很開明的媽媽，尊重子女做任何事，不會過問，其後她被追問有否見過胡美貽時，謝玲玲就避談，並稱兒子可以隨便交朋友，時代已不同，結婚生仔也不重要，最重要是開心。事後有網民在社交平台留言問道：「玲玲姨不滿意兒媳婦嗎？」謝玲玲不但點讚了該留言，更隨即回覆：「我兩個兒子都還沒結婚。」此舉亦掀起網民熱議，紛紛猜測謝玲玲似乎仍未肯定胡美貽的地位。

謝玲玲與富商林建岳曾有過一段婚姻，兩人育有兩子三女。（IG@hlingling）

2006年，有傳林建岳長子林孝賢發力狂追阿嬌。（圖片來源：視覺中國）

謝玲玲與大仔林孝賢一起坐遊艇出海。（IG@hlingling）

而胡美貽本身亦是富家女，家境富裕的她，父親於美國經商。早於大學畢業時，她已獲打本100萬元創業，故除了於當地經營飲品店，早年亦與友人合資於馬來西亞買下30畝榴槤地，在港也曾有3間榴槤店，可謂瓣數多多。

胡美貽身材十分出眾。（IG@nicolewmy）

有報道指林孝賢秘戀胡美貽半年，女方更融入家中與未來奶奶同住，並於獨立屋慶生。（IG@nicolewmy）

有指生日Party是在謝玲玲的九龍塘豪宅中舉行。（IG@nicolewmy）

十分闊落！（IG@nicolewmy）

搭私人飛機出行。（IG@nicolewmy）