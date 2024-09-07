「震波大隻佬」麥少華爆TVB做特約人工要鬥低　正職揸旅遊巴養家

麥少華這個名字大家可能很陌生，但講到以前在劇集裡的「震波大隻佬」，你或許就即刻記得。他早前曾接受「香港演藝人協會」訪問，笑言：「我外表凶狠，但係其實喺優之良品。」

大家對麥少華有冇印象呢？（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

相信見到他（右）在劇集的扮相，你就會記得。

他原來在70年代已入行幫麗的拍廣告，因為自己有玩健身，見前輩都踏出演藝路，劇集又需要這種外表一般、大大隻的角色，於是就去拍節目。他這些年都有做特約演員，拍過不少節目，卻直至今時今日仍不認為自己入了行，「我只係喺呃飯盒嘅圈入面嘅其中一個人，唔稱得上入行，因為如果靠佢，連自己食飯都唔夠，莫講話要養家，養妻活兒，所以唔入行，只係兼職。」

麥少華形容自己只是「呃飯盒」，從不覺得自己入了行。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

在劇集中，除了「御用大隻佬惡霸」，麥少華也演過同性戀者、賊、領隊、導遊等，他說做特約演員就是頂爛市，以「Tower bar」諧音影射TVB說：「原因就係我收入低，Tower bar就係邊個人工低就畀邊個，人工高嘅就下次，我保持低嘅工資，出鏡率就高。所以我乜都做過，我幾鍾意做Gay佬嘅其實。」

麥少華是「御用大隻佬」，過住常做惡霸、劊子手，他說自己幾喜歡演同性戀者。（劇照）

他認為夢工場內多姿多彩，為人生添很多顏色，所以縱然人工低，但學懂很多，因此從未後悔做演員。他指當年曾經想過入讀訓練班，但有家庭經濟負擔，書又讀得少、條件不許可，所以能做特約演員已感到很光榮，「好多人等緊連做臨記機會都冇，我有機會去做，影埋大頭，能夠噏返兩句，現實生活唔可能，夢工場就有可能，於是人工低我都做，只要時間許可我就去做。」他又表示自己做演員不是為人服務，今時今日仍能在電視重溫自己的演出、年輕的樣貌，他仍覺得是好事。

麥少華現在多留在內地，他仍然Keep到好大隻！（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

問到有沒有想過做全職演員，麥少華說工資完全不能糊口，所以沒辦法做，工資連正職薪水的三分一都及不上，沒可能養家，所以沒有達成協議，打消了這個念頭。而他的正職，原來是做旅遊巴司機，開車接生意，但亦要兼任維修車輛，可謂24小時工作。

麥少華的正職是司機，為了養家，他打消做全職演員的念頭。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

而至於做特約演員，除了人工低，就連搭車排隊權都零舍低等，「我哋呢啲崗位嘅人，入去唔難，走都唔算難，但係有一個會好唔開心嘅位，（喺電視城）走，你要坐入面嘅接駁巴先可以出去地鐵站，但係我哋呢啲崗位，係連排隊嘅權都冇。人多嘅時候，你只能夠企喺度等，等到人哋架車上滿晒，本身嘅職員上滿晒，有位剩，然後先輪到我哋下等崗位嘅人，仲要有企位先放一個上去，若然唔係，你連上車排隊都冇得排，連排隊權都冇，我對呢件事好反感！所以拍外景我先會去，可以自己走，而家都好少參與演出。」

他說做特約最不開心的，是拍完劇連排隊權都冇。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

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