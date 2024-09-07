周勵淇前度無預警宣布退出幕前半年　終發長文揭背後原因有洋葱

現年39歲的內地男星徐正溪曾演過不少古裝劇，成為不少人心目中的古裝男神，曾來港發展的他與年長6歲的周勵淇因合作拍攝內地劇集《衛子夫》而擦出愛火，兩人曾愛得高調，但這段姊弟戀僅維持了兩年就分手收場。今年3月徐正溪突然宣布「告別演員崗位」，但就未有解釋原因，引發與公司不合種種猜測。昨日（6日）徐正溪發長文剖白心聲，除了向粉絲道歉之外，亦有解釋「退圈」的原因是父親病情惡化，令人心酸。

內地男星徐正溪。（微博@徐正溪Jeremy）

徐正溪之前與歐陽娜娜合作拍攝古裝劇《永安夢》。（微博@徐正溪Jeremy）

古裝男神！（微博@徐正溪Jeremy）

徐正溪與年長6歲的周勵淇因合作拍攝內地劇集《衛子夫》而擦出愛火。（視覺中國）

曾愛得高調。（視覺中國）

徐正溪發文向粉絲道歉，表示當初宣布「退圈」後讓大家操心及難過，同時亦牽連了很多人，相隔半年，他終於公開背後原因：「父親患有老年疾病已經6年了。而這一兩年，病情的惡化速度之快，是所有人意料之外的。」身為家中獨子的他決定停下演藝工作，撐起頭家：「我衝動了，我迫不及待想回到家人身邊，以一種決絕的姿態。」徐正溪透露早在2016年已經想轉幕後，但工作團隊把他拉回來，對於給大家造成的困擾和誤解，他感到慚愧內疚，最後表示：「我依然會堅持不懈地完成曾經的許諾，用不同方式『永不言棄，攜手同行，直到世界終結』」。對此，不少網民都大讚他態度誠懇，並表示期待他回歸。

今年3月徐正溪突然宣布「告別演員崗位」，但就未有解釋原因，引發與公司不合種種猜測。（微博@徐正溪Jeremy）

徐正溪發文向粉絲道歉，並解釋「退圈」的原因是父親病情惡化，令人心酸。（微博@徐正溪Jeremy）

身為家中獨子的他決定停下演藝工作，撐起頭家。（微博@徐正溪Jeremy）

身高184cm的徐正溪，在2005年參加MEN'S UNO全球華人超級男模大賽奪得冠軍後入行。（微博@徐正溪Jeremy）

徐正溪在2005年參加MEN'S UNO全球華人超級男模大賽奪得冠軍後入行，曾來港發展參演電影，包括《地獄第19層》、《B+偵探》、《我老婆唔夠秤II：我老公唔生性》等。早年有指徐正溪是富二代，父親在上海投資房地產，但他就自言「出身寒門」，初來港時諸事不順，要習慣香港住屋小得像「蟻居」，試鏡又頻頻失敗，在物價騰貴的香港生活令他大感壓力，更因此患上甲狀腺機能亢進。2013年徐正溪被爆與周勵淇拍拖，當時他接受訪問時自言是一個從一而終的人，更指雙方有計劃將來：「大家有共識，感情不是玩的，我喜歡踏踏實實一點，年輕時會想二十八歲結婚、三十歲生仔。」可惜拍拖兩年分手收場。

曾來港發展。（微博@徐正溪Jeremy）

在《我老婆唔夠秤II：我老公唔生性》中飾演阿Sa的富二代初戀。（劇照）

2013年徐正溪被爆與周勵淇拍拖。（視覺中國）

好登對。（視覺中國）

曾經甜蜜。（視覺中國）

拍拖兩年分手收場。（視覺中國）