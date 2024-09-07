前亞姐舊照曝光驚見零變化勁凍齡　曾拍戲燒傷近年現大細眼引擔憂

現年54歲的梁琤當年參選亞姐後入行，近年她將工作重心轉往內地，甚少在香港露面，但仍不時拍片分享近況。日前梁琤上載了一段影片，並寫道：「你在哪個片段中認識我？我想我們應該都沒變，一切都好像在昨天。」片中有不少她昔日演出的片段，亦有近照，可見她的容貌與過往相比變化不大，保養得宜，網民紛紛留言大讚依然靚女！

梁琤是亞姐出身。（微博@梁琤Jade）

梁琤分享了不少昔日演出的片段。（影片截圖）

樣貌標緻。（影片截圖）

近乎零變化！（影片截圖）

依然靚女！（影片截圖）

梁琤當年憑處女作《黑貓》奪得金像獎「最佳新演員」獎，更奠定了打女形象，之後她陸續拍了多部動作戲，憑打女形象深入民心，但在1995年拍攝電影《影子敵人》時，梁琤意外燒傷入院，需要接受植皮治療，手腕留下疤痕。自此，她就轉戰電視圈，更一改以往硬朗形象，第一部劇集《烈火雄心》播出後令她大受歡迎，但他的爸爸卻突然罹患癌症，為了照顧父親，梁琤不惜花費七位數醫療費，更選擇息影，陪父親四處醫病，可惜其父於2009年因肝癌離世。

梁琤憑打女形象深入民心。（影片截圖）

梁琤憑處女作《黑貓》奪得金像獎「最佳新演員」獎。（影片截圖）

古天樂飾演的劉海栢和梁琤飾演的駱曉翠在《烈火雄心》是一對。 （《烈火雄心》畫面）

Keep得好！（微博@梁琤Jade）

梁琤在《巨輪II》中飾演「沈美華」（高天鷲老婆）亦獲得觀眾讚賞。（劇照）

梁琤在《鐵拳英雄》中飾演「赤靈王」。（《鐵拳英雄》截圖）

直至2013年梁琤才重回電視圈，陸續參演了《飛虎II》、《梟雄》、《巨輪II》、《鐵拳英雄》等。近年梁琤轉戰內地發展，但2022年10月她與同為亞姐出身的羅霖和張文慈相約聚會時，被發現明顯「大細眼」，疑似有斜視問題不能聚焦，健康狀況令人擔憂。不過事後張文慈就否認梁琤健康出問題，澄清可能只是角度問題。而梁琤近年亦不時拍片分享近況，可見她「大細眼」的情況已有改善，日前她更分享了錄製新歌的花絮照，透露將推出一首與功夫有關的新歌！

2022年10月她與同為亞姐出身的羅霖和張文慈相約聚會時，被發現明顯「大細眼」，疑似有斜視問題不能聚焦，健康狀況令人擔憂。（IG@pinkycheung930）

今年4月現身曾志偉舉辦的慈善素宴。（微博@梁琤Jade）

狀態大勇！（微博@梁琤Jade）

梁琤日前分享了錄製新歌的花絮照。（微博@梁琤Jade）

氣質依然。（微博@梁琤_JADE）