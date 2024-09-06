舒適堡結業｜TVB星級司儀簽咗十年合約成苦主：諗住九千八好抵
撰文：鍾冠全
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舒適堡Physical健身室中心今日（6日）突然宣布暫時全線結業，圈中有不少藝人是苦主，當中TVB星級司儀兼六合彩節自主持人蔡國威就是苦主之一，他向《香港01》表示自己一直是健身愛好者，今年1月簽約舒適堡，還要簽了十年合約，唯有寄望新投資者可以照顧舊客戶。
蔡國威說：「其實我係今年一月先join返，好耐之前都係舒適堡嘅，咁中間又轉咗去Goji，之後Goji執咗，就開始Covid啦，完咗之後我就去咗24小時嘅24/7健身中心嘅，啱啱完咗24/7嗰張約之後，我係一月再轉返去舒適堡。」
9800元十年會藉
「其實今朝12點幾轉返三號風球已經有諗下晝係咪過去做gym，咁⋯⋯結果係唔駛去啦，話暫時結業喇，咁無得去做運動囉，我個會藉係十年嘅，而家都蝕蝕地，咁見佢今日通告話有新投資者，都話會照顧返哂啲舊會員，咁我暫時係一個觀望態度囉，希望佢哋真係好快有個新投資者出現，其實我都幾黑仔，做邊間執邊間⋯⋯哈哈，不過來來去去都係嗰幾間，所以而家諗緊係咪join返啲24小時嘅健身中心。（有冇俾人sell買過百堂私人教練課程？）我好叻嘅冇畀人sell堂嘅，只不過年頭覺得9千八百蚊有十年約好抵喎，覺得玩佢兩三年咁樣囉，冇諗過一個風佢就順勢執埋。」