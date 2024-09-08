鄭梓浩被爆偷食孫耀威胞妹兼借錢　《中年2》劉可6字回應金錢瓜葛

《中年好聲音2》11強止步的前歌手鄭梓浩（Brian，原名鄭家駒）較早前被前女友Grace控訴是渣男，其前女友更向傳媒透露有關於一直供養他、負擔有關買壯陽藥的費用，以及豪花數百萬助他圓歌手夢和為還超過50萬的卡數及屋租，除此外還要負責他大兒子大仔肌肉萎縮醫療費等。最近Grace力斥孫耀威餅印妹妹孫美賢搭上鄭梓浩，另外又有消息指孫美賢曾同《中年好聲音2》參賽者黃劍文、劉可等默認鄭梓浩爭佢錢。

現年55歲的鄭梓浩參加《中年好聲音2》再入行。（IG：@bc_brian_bc）

孫耀威妹妹孫美賢去年5月從瑞士返港參加《中年2》，雖然早被淘汰但認識了早有另一半的鄭梓浩。（資料圖片）

對於鄭梓浩借錢一事，《中年好聲音2》參賽者劉可接受《香港01》詢問此事，他以6字回應，並表示：「冇呀，冇呢件事。」

劉可憑着參加無綫歌唱選秀騷《中年好聲音2》節目中傑出的唱功，其表現深受觀眾及評判喜愛。（梁碧玲攝）

鄭梓浩曾於粉絲群組列五點澄清被指控食軟飯買壯陽藥

鄭梓浩列五點澄清：

第一點：有關於片中談及出軌的內容，本以為與前女友Grace分手後可以回到朋友關係，所以還有跟對方聯絡，但作為男性就當自己錯，不希望與她計較，其實一早已經與對方說分手。

第二點、有關於「小三」提供性服務，其實根本就沒有這個人出現，至於回到內地做抖音的場地也是公司的直播間，在場的公司同事可以做證。

第三點、壯陽藥純粹亂講。

第四點、有關於前女友Grace指出錢出力幫助尋回歌手夢想，其實分手的最終原因是因為大仔生病，以及她反對大仔回內地就醫，其實在醫院的期間不斷來電騷擾。

第五點、回到內地發展做直播每周三次，如果前女友Grace真的如所說的給予幾百萬費用，自己還需要這麼勤力做直播嗎？若果真的會內地做直播，也是純粹為了努力賺錢醫治大仔的病。