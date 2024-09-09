64歲洪朝豐突發文疑想自殺震驚網民：永別啊，不要在我墳前哭泣

現年64歲的著名電台主持洪朝豐，近年深居簡出，曾2度患癌要切除舌頭保命。9月8日晚上他突以《再會了》為題發文，更寫下：「永別啊，不要在我墳前哭泣，不要想起我。」令人憂心是否有輕生念頭。



洪朝豐近年深居簡出。（洪朝豐FB）

洪朝豐是著名電台DJ。（洪朝豐FB）

洪朝豐近年深居簡出。（洪朝豐FB）

洪朝豐是著名電台DJ，2017年罹患舌癌切除2/3條舌頭保命，後來又發現罹患淋巴癌、小腸有腫瘤，積極治療後已恢復。近幾年曾赴泰國出家，60歲生日時出櫃，表示1988年與葉桂好離婚後，曾有過幾位男友大爆自己的戀愛史。

洪朝豐曾2度患癌。（洪朝豐FB）

洪朝豐曾2度患癌。（洪朝豐FB）

9月8日晚上，洪朝豐以《再會了》寫下長文：「如果說，臨死一刻，我最想見誰，那是我兒，血脈相連。如果最後要說一句說話，我只默然，不說半個字，就這樣離開。也許會帶着一朵隱隱的微笑。為着感恩。不知道。永別了，我的朋友，我的心情，你不會知道。永別啊，不要在我墳前哭泣，我不在那裏。不要想起我。我只是藍色天空下，一隻小鳥飛過。或者，夕陽西下，我是一陣清風，我是漫天彩霞。我是不可捕捉的。不要讓我牽掛。再會了，三千大千世界，我們終於再見了。隔了一世。」

洪朝豐9月8日留言嚇壞不少人。（洪朝豐FB）

洪朝豐9月8日留言嚇壞不少人。（洪朝豐FB）

字裡行間令網友擔心洪朝豐會輕生，紛紛留言叫他要堅強，相隔幾小時他再次撰文道歉：「𣎴好意思，嚇着了你們。是這樣的。《再會了》這個創作，我只是順着它的行氣與流暢創作下去。也不知道文章這麼嚇人。剛才有好朋友很緊張的打電話找我，說怕我自殺。還有許多我的朋友也很緊張。連內地和海外的朋友也很緊張。不少臉書朋友亦很緊張。李默也在群組中說：「洪朝豐怎樣了？剛才雲翔導演看到他fb 發出「告別文」，我去看嚇了一跳，為什麼呀？大家趕快問一下他！」感謝大家的關心。是的，這只是一篇剎那間的創作。也許我在欣賞死亡文學之美。唯有經歷過生死，才能如此隔岸觀火，觀照死亡與別離。不用擔心。再說一聲：抱歉，不好意思！」