港女野人奇異記｜4港女征服《魔戒》末日火山 何泳芍︰一定要嚟

《港女野人奇異記》今晚（09日）起一連兩晚，4名港女野人將會踏足新西蘭Mt. Ngauruhoe登山路徑，即是電影《魔戒》（The Lord of the Rings）中的末日火山（Mount Doom）。路程約為20km，需時6至8小時完成，達到5星中的4星難度。臨出發前一晚，她們專誠透過視像通訊，向遠在香港的山野達人曾令達( 達達Sir )求教。達達Sir上一輯《港女野人》亦有參與拍攝，他提醒各人末日火山路徑是上山容易落山難，他表示︰「小心碎石路最好帶手套同搽防曬。」他又提醒因為高度落差大，一日內會經歷4季溫差，要特別做好保暖準備。

4名港女野人順利在天黑前抵達目的地。

此行難度雖然達4星，但難不到4名港女野人，不過當中一段路段靠在懸崖邊，她們亦要特別小心，甚至不敢往下望。到達其中一個check point Emerald Lake時，Nicole被眼前美景感動到眼濕濕，Honey亦有感而發說︰「有睇嗰套電影幾次，但每一次睇都瞓着覺。但今日嚟到發覺如果鍾意套電影嘅人一定要嚟，因為嗰景好神聖，有一齊去探險、堅持嘅感覺。」落山時發生小插曲，Jessica的行山杖經不起考驗折斷，最後她們花了接近12小時，趕在天黑前完成行程。

Honey身後的Emerald是《魔戒》拍攝場地之一。