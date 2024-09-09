陳百祥抖音拍片講國足慘敗0-7　提供挽救方法：就係我返去做教練

現年73歲的陳百祥（叻哥）一向熱愛足球，與黃日華、張兆輝、羅家英、何家勁、馬國明等組成的香港明星足球隊。對於日前世界盃預賽，中國隊0比7慘敗給日本，叻哥有一番獨到的見解，更拍片提供解決方案，隨即引起網民瘋傳。

叻哥熱愛足球，與早前戰貴州村超獲得比賽最佳球員稱號。（視覺中國）

叻哥在抖音拍片表示自己不是評論國足，只是自己知道國足的弊病和弱點在哪，更指國足只有一個方法挽救局面，嚴肅謂：「就係我返去做中國隊嘅教練，咁就有救。多數都入到世界盃，贏（冠軍）就未必，八強冇問題。」片段公開後，隨即引起香港網民熱烈討論，有網民好奇叻哥究竟是講笑還是認真：「我分唔到佢係講笑定認真」、「呢個笑話幾好笑 下次可以再講」、「佢唔笑嗰吓好嘢」。

陳百祥表示知道國足的弊病和弱點在哪，更指國足只有一個方法挽救局面就是他回去做教練。（抖音）

仲話可以帶領國家隊打入世界盃8強。（抖音）

有不少內地網民看到片段表示國足的水平不行，如果陳百祥做教練也可以不妨試試：「可能可以吧，反正不可能更差了，試試也無妨」、「反正都已經爛透了，不如讓熱愛足球的來試試」、「國家還是讓陳百祥擔任國家隊主教練吧，一定能踢進世界盃」、「我覺得可以，一個愛國的人肯定是個好教練」、「不開玩笑，我覺得可以，他真懂，支持他，我認真的，很嚴肅」、「試一試無妨說不定有驚喜」。