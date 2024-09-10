愛回家「申叔」李海生病逝終年83歲　傳因皮膚生瘡細菌感染

入行近40年的詠春高手，近年在《愛回家之開心速遞》飾演接龍保安員「申叔」的資深演員李海生，9月10日傳出離世消息，終年83歲。



在《愛回家之開心速遞》飾演接龍保安員「申叔」，入行近40年的的李海生，去年12月底低調離巢退休。（影片截圖）

海生叔過去是武術指導。(《愛‧回家之開心速遞》截圖)

李海生縱橫影壇40年，傳出因皮膚生毒瘡令背脊潰爛，引致細菌感染，在9月9日於醫院病逝終年83歲。他是招允詠春嫡傳高手，師弟狄龍介紹他給姜大衛，開始他從演之路。那時張徹導演剛開組「長弓電影公司」，他在拍過《電單車》(1974)和《後山》(1975)兩套電影後，才確定以演戲為事業。年輕時拍過不少邵氏作品，及後再加入TVB一直工作至今。

李海生電視作品劇照。(網上圖片)

李海生現在仍有教詠春，永不言休。(賴家俊 攝)

網上曾流出一組李海生赤裸上身的健美照，原來他曾參與1963年舉行的「全港舉重比賽」以及「香港先生競選」。李海生滿身肌肉自信地在鏡頭面前擺Pose，與近年在電視角色印象相差甚遠。年初《愛回家之開心速遞》的演員透露，李海生已有一段時間沒有開工拍攝，有消息指「82歲綠葉演員李海生已於上月正式離巢TVB，他為無綫效力接近40年。」突然傳出李海生離世消息，就事件01娛樂聯絡過《愛回家》演員，大小姐林淑敏指未收到消息，同為武行出身的區瑞偉表示：「香港特技演員公會有發消息俾我地。」