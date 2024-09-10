李海生病逝｜年輕爆肌奪健美先生冠軍　詠春嫡傳高手曾開武館授徒

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍集團保安員「申叔」的甘草演員李海生，今日（10日）驚傳死訊，因皮膚生毒瘡，導致背脊潰爛，引發細菌感染昨日（9日）在醫院病逝，享年83歲。李海生縱橫影壇逾半世紀，飾演過無數角色，不過在入行前，原來李海生不只是爆肌健美先生，更是詠春高手。

海生叔過去是武術指導。(《愛‧回家之開心速遞》截圖)

李海生天生性格好動，不過因為童年時家境貧窮沒有娛樂，因此經常游水，擅長游蛙式，練得一身健碩身形。長大後李海生在1963年參選《香港先生》獲得冠軍，獲邀登上麗的電視表演。曾接觸過柔道的李海生曾透露30歲時才開始學習功夫，師承葉問入門弟子招允，與狄龍是詠春同門師兄弟，後期獲狄龍推薦入行。

李海生在1963年參選《香港先生》獲得冠軍。（網上圖片）

好大隻！（網上圖片）

李海生曾接受《香港01》訪問時透露，招師父曾認為他手粗腳粗，身型不合習詠春，結果李海生不斷苦練克服限制，師父亦開始教授較深學問。他直言任何功夫各有優劣，而缺點往往在人身上，所有功夫有其奧妙處，肯花時間專心不停磨鍊，才能熟習；往往是習者心猿意馬，不肯苦練而打不好。在師傅離世後，李海生在九龍城開設武館授徒，教授詠春。

李海生在70年代加入邵氏後以動作演員出道，曾任電影武術指導，演出過大量香港及台灣的功夫片。（網上圖片）

李海生在70年代加入邵氏後以動作演員出道，曾任電影武術指導，演出過大量香港及台灣的功夫片，當中有《方世玉與洪熙官》、《十二潭腿》、《少林三十六房》等。直至1984年，李海生轉戰電視界，在TVB拍劇期間，飾演過不少武打角色外，因長年以光頭示人的他，多次被安排飾演「得道高僧」角色，獲得「TVB打手王」的稱號。

李海生因長年以光頭示人的他，多次被安排飾演「得道高僧」角色。（網上圖片）