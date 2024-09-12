61歲「萬人迷」曾涉桃色聲名狼藉　胞弟現身直播力撐助東山再起

現年61歲的武打演員錢小豪，早前因暴瘦身形引起熱議，不少影迷大感憂心。近來身體狀況轉好的錢小豪密密與發展直播事業，邀請楊玉梅、魏秋樺等人上直播，一班老友亦十分撐場。日前錢小豪邀胞弟錢嘉樂上直播，大曬兄弟情深。

錢小豪一段正邪對立的表演非常吸睛。（視頻截圖）

錢小豪的顏值巔峰。（視頻截圖）

錢小豪與錢嘉樂關係極好，錢嘉樂笑言「隆重期待」上錢小豪直播，更特地因此恤髮，非常尊重哥哥。錢小豪笑言以前錢嘉樂遲到，遭很多人「溫馨問候」；錢嘉樂大方自嘲，為哥哥直播增加話題。錢小豪又攬實錢嘉樂並排而坐，足見感情融洽。不過與壯碩的錢嘉樂對比，錢小豪顯得更為瘦削，令人心痛！

錢嘉樂及錢小豪。（網上擷圖）

雖然錢小豪身體狀況不及以前好，錢嘉樂仍不離不棄，錢小豪搞直播事業，依然現身力撐，一助胞兄東山再起。兩兄弟同是娛圈中人，卻命運大不同，錢小豪拍過不少膾炙人口的電影，年輕時擁有萬人迷外表，又身手不俗，俘虜不少粉絲，惟在2000年因涉嫌在超市偷拍裙底，最後守行為兩年，一度聲名狼藉人氣急跌。感情方面，錢小豪擁有兩段婚姻，與郭秀雲後離婚，再迎娶丘倩鳴，可惜近年他自揭十年無性生活，並與老婆分房瞓多年。而錢嘉樂入行後較少是非，為圈中著名武術指導，以綜藝節目《獎門人》系列做「獎老」入屋。錢嘉樂娶馮盈盈後誕下兩女，擁有美滿家庭。

大曬兄弟情深。（直播截圖）

錢嘉樂上錢小豪直播。（直播截圖）