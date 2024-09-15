徐少強離世｜經歷三段婚姻　搭上未成年雪梨搞婚外情產子最轟動

資深演員徐少強於本月一日因食道癌離世，終年73歲。徐少強經歷過三段婚姻，不過最轟動要數他跟米雪胞妹雪梨一段長達七年的婚外情，當年他暪著第二任太太何淑寬與年僅15歲的雪梨搞婚外情，還秘密誕下兒子徐偉棟，引起極大爭議。

雪梨因拍攝徐少強投資的電影《養鬼》 而跟對方走在一起，當年她還未滿18歲。（電影截圖）

徐少強於25歲時跟圈外人張小鳳結婚，婚姻僅維持4年，第二任妻子何淑寬亦非圈中人，二人於1980年結婚，婚後不到兩年，徐少強便搭上當時還未成年的雪梨。據雪梨受訪表示，當年她接拍徐少強投資的電影《養鬼》，到泰國拍外景時，對方帶她出席一個大型宴會，當眾錫了她一啖，自始便深深愛上這個比他年長15歲的男人，縱然家姐米雪反對都不為所動：「當時受到米雪強烈反對，佢更專登飛來泰國，去徐少強房間叫自己走，好惡咁叫我買機票返香港」。

雪梨透露當年米雪曾飛到泰國阻止她跟徐少強交往，可惜失敗。（微博圖片）

當時徐少強跟第二任太太何淑寬還未離婚，卻跟雪梨打得火熱，到1983年雪梨更未婚產子，當年她只得17歲，但於1987年誕下女兒徐頴堃後不足一年，兩人就分開，從頭到尾雪梨都得不到一個名份。雪梨透露本來兩人在1986年決定簽字結婚，但當日徐少強忘記帶上與前妻的離婚證明書而無法成事，最後成為雙方分開的導火線：「嗰陣係自己盲目，我係睇錯人，但都無辦法，當自己無認識過呢個人。」

徐少強現任妻子比他年輕30歲。（網上圖片）

徐少強於2005年迎娶比他年輕30歲的內地舞蹈員，婚後育有一子一女。