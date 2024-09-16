香港小姐2024｜港姐紅地氈現場　竟驚現ViuTV選美亞軍

TVB年度選美盛事《2024香港小姐競選》決賽昨晚（15日）舉行，現場有應屆及歷年以來的港姐，但同場竟出現一位ViuTV選美代表，她便是人稱「阿姨」的徐蒨寧。

「阿姨」徐蒨寧近年走進幕前。（IG@auntielimemarie）

徐蒨寧本身正職是化妝師，亦是一女之母，現年已37歲，她2021年因參加ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》奪得亞軍而開始幕前演出。她不時在社交平台貼出泳裝照，身材苗條完全不似人母，近日更參選《環球小姐2024》（Miss Universe 2024），可說是選美常客。

阿姨不時在社交平台大騷身材。（IG@auntielimemarie）

阿姨現年37歲，已是一女之母，但外表保養得好，完全看不出來。（IG@auntielimemarie）

她2021年因參加ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》奪得亞軍而開始幕前演出。（IG@auntielimemarie）

間中亮相ViuTV節目。（IG@auntielimemarie）

近日阿姨參選《環球小姐2024》（Miss Universe 2024）。（資料圖片）

她經常替藝人化妝，而今晚她就負責為關嘉敏化妝，因而現身港姐紅地氈現場，與港姐們同場。

阿姨正職化妝師，曾替吳業坤化妝。（IG@auntielimemarie）

亦有幫郭柏妍化妝。（IG@auntielimemarie）

今晚她竟亮相港姐紅地氈，原來是幫關嘉敏化妝。（資料圖片/林迅景攝）

她亦有跟郭柏妍合照。（IG@auntielimemarie）