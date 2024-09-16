美誠月餅｜曾志偉聞「月餅」遞咪速逃　上月曾拉過百藝人撐三隻羊

無綫總經理曾志偉近日捲入「月餅風波」，事緣內地人氣直播主「瘋狂小楊哥」趁著中秋佳節推出一款「美誠月餅」，還打正旗號是香港品牌，在影音平台近30天的銷售額逾半億人民幣，非常驚人。而內地媒體卻爆出「美誠月餅」在香港既沒有線下也沒有線上門店，質疑是「假香港品牌」。

小楊哥宣布「曾志偉是我們香港分公司的老闆」。（資料圖片）

曾志偉率領過百藝人現身「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的開幕禮。(影片截圖)

另一方面，曾志偉上月曾率領過百藝人出席「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的開幕禮，當時小楊哥宣布「曾志偉是我們香港分公司的老闆」。而在而當日的開幕禮過後，曾志偉更與小楊哥在影音平台開直播帶貨，期間還一起推銷月餅，因而捲入風波，有網民質疑曾志偉明知香港沒這個品牌的月餅，竟然能在現場助威推銷。

曾志偉與小楊哥兩兄弟直播賣月餅。(影片截圖)

曾志偉與小楊哥在影音平台開直播帶貨，其中當他們推銷月餅時，曾志偉的新抱王敏奕亦有一起出鏡，陪老爺直播賣月餅。（影片截圖）

雖然捲入「月餅風波」，但向來重視港姐的曾志偉，繼續出席昨晚（15日）在無綫電視城舉行的《2024香港小姐競選決賽》，最後由倪樂琳大熱當選，亞軍和季軍則分別由梁嘉莹和楊梓瑤奪得。騷後，無綫總經理曾志偉接受傳媒訪問，問到是否他心水之選？他表示做港姐多年，唯一一次貼中四甲，綵排已看好她們，盛讚幾位佳麗表現突出。

曾志偉對「全女班」表現非常滿意。（陳順禎、葉志明攝）

今年首次以「全女班」陣容擔大旗，曾志偉稱整晚節目都很流暢，可能未必做到以往他跟阿叻（陳百祥）那種比較尖銳的風格，但做到今屆女性的主題，「中間曾經都有人問過佢哋得唔得㗎？當我哋決定做呢件事時，我覺得新人要有機會，因為以後未必再有呢個機會，可能會變返男女司儀，而所有嘢都比我哋所想嘅流暢，我畀佢哋90分。」

曾志偉笑言在台下有點技癢。（陳順禎、葉志明攝）

問到全晚坐在台下看著比賽，可有技癢想下年做回司儀，曾志偉直言當然有，如果是都應該只是問答環節，多給機會新人時好的。

曾志偉表示騷後會跟一班司儀作騷後檢討，從而改良。（陳順禎、葉志明攝）

今屆能請到葉蒨文擔任表演嘉賓，原來是曾志偉親自出馬邀請，她爆對方都非一口答應，都考慮了很久，「佢話我有要求，第一我想帶班後生仔做傳承，佢話睇咗好多聲夢，想喺聲夢裡面揀；仲有佢話你唔好同我講錢，但我所有嘢都要好嘅，例如音響、排舞師、燈光等等；我話妳肯嚟，我乜都畀妳。」

另，曾志偉近日捲入「美誠月餅」遭質疑是假香港品牌的風波，記者只是講了「月餅」兩個字，他即遞咪離開。

曾志偉聞「月餅風波」即遞咪走。（陳順禎、葉志明攝）