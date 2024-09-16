香港小姐2024｜冠軍倪樂琳想拍劇　恨同呢位視帝合作竟同媽咪有關

《2024 香港小姐競選決賽》三甲昨晚（15日）誕生，冠軍由倪樂琳（Ellyn）大熱奪得。這位出爐港姐冠軍賽後接受《香港01》訪問，她表示心情開心又感動，因為這晚父母都在現場支持，「佢哋嗰陣時同我講話入到五強就已經好叻，我今日做到畀佢哋睇，你哋個女唔止五強架。」

倪樂琳成為出爐港姐冠軍，亞軍和季軍分別由梁嘉莹和楊梓瑤奪得。（陳順禎、葉志明攝）

去到最後四強當中還要有兩位佳麗已經率先得獎，倪樂琳坦言當時是有少少擔心，但網民的投票是她的定心針，因為在之前宣佈過的最高票數「我最喜愛佳麗」，她都在名單之中，今年大會評分和網民投票各佔50，所以感謝網民令她戴上后冠，也感謝傳媒給她「城大李嘉欣」的稱號，幫她增強曝光率，吸引到多謝人關注。

倪樂琳多謝網民支持。（陳順禎、葉志明攝）

比賽結束後，倪樂琳直言最想是睡覺和吃麥當勞，特別是後者，一來油炸怕生暗瘡影響皮膚，還有就是她們每日綵排後都很晚，不想凌晨吃會變胖，現在完結後可以瘋狂吃了。問到有何慶祝活動，倪樂琳稱很想跟一班佳麗一起去打邊爐，她請客也沒問題，「係請得好開心嘅！」

倪樂琳表示比賽結束後想多陪伴父母，因為這大半個月，忙到沒什麼時間見他們。（陳順禎、葉志明攝）

倪樂琳決賽上表現突出。（陳順禎、葉志明攝）

倪樂琳透露往後目標都是進入演藝圈，因為她很想做演員和很想拍劇，特別想拍古裝劇，因為平時沒有機會著到古裝，所以想拍劇嘗試一下，還有校園劇。問到有沒有哪位小生特別想合作？倪樂琳笑言陳展鵬，因為媽咪非常喜歡他：「所以如果我有幸可以同陳展鵬拍到戲嘅話，我媽咪應該會畀我攞呢個獎（港姐冠軍）更加錫我，因為佢好鍾意陳展鵬。（想演情侶？）情侶應該做唔到啦！（為什麼？）我23歲咋喎，當然佢都好後生，哈哈！」

倪樂琳直言想與陳展鵬合作，因為媽咪很喜歡對方。（陳順禎、葉志明攝）