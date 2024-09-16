香港小姐2024｜吳芷靖得「梗頸四」滿意結果　想拍電影接受大尺度

《2024 香港小姐競選決賽》昨晚（15日）在無綫電視城圓滿結束。吳芷靖雖然在才藝表演耍劍時失手，但仍能殺入最後四強，可惜最終都是未能晉身三甲，只得「梗頸四」。

吳芷靖（左2），爭一步未能進入三甲。（陳順禎、葉志明攝）

吳芷靖表示很滿意結果。（陳順禎、葉志明攝）

吳芷靖賽後接受《香港01》訪問時，表示雖然爭一步，但其實很滿意結果，因為成績已超出她預期之外，失望的地方可能是辜負了大家對她的支持。吳芷靖又言沒想過才藝表演環節會失手，因為綵排時一直都很順利，可能真的練太多太累了，加上愈想去做好反而就出錯，是自己的問題。「其實我之前最擔心嘅係問答環節，但我覺得自己好似都唔係太差。（叫阿姐汪明荃『咁你休息啦』咁大膽？）嗰時真係唔敢講，唔敢去炒佢。」

吳芷靖在耍劍的時候，突然「手滑」，手中的劍飛脫了出來。(節目截圖)

吳芷靖泳裝問答環節被要求代表TVB辭退阿姐汪明荃時，笑言叫阿姐『咁你休息啦』，講完連聲道歉。（陳順禎、葉志明攝）

吳芷靖在美國普瑞特藝術學院藝術文化管理碩士畢業，現於美國開設文化製作公司。問到未來發展計劃，吳芷靖說公司將於9月底參加紐約一個藝術博覽會，她可以在香港遙距管理工作。在管理公司的同時，吳芷靖稱若遇到拍戲的機會都會想嘗試一下，因為她之前大學是修讀Digital Arts，所以對演戲很感興趣，「想拍電影。（妳嘅尺度可以去到邊？）視乎套戲需要，無諗過。（淨係內衣呢？）淨係著內衣叫大尺度㗎啦？內衣ok呀，同泳衣冇咩分別。露點可能我爸爸媽媽會唔開心。」

吳芷靖目前同時在香港大學修讀金融碩士，她表示可以多方面兼顧。（陳順禎、葉志明攝）