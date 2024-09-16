港姐2024｜冠軍倪樂琳被網民指唔似李嘉欣 似《愛回家》女星多啲
撰文：金秀玲
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《2024香港小姐競選決賽》賽果已於昨晚（15日）誕生，有「城大李嘉欣」之稱的倪樂琳以大熱姿態成為冠軍，最多網民留言的，是至少這位香港小姐講流利廣東話。不過亦有一些針對倪樂琳的意見，指她「邊忽似李嘉欣？」
李嘉欣「最靚港姐」的地位無可撼動，任何人拍埋去都很大機會被比下去，昨晚回應網民評論的環節中，被問「你簡直唔配上城大李嘉欣」時，她就回答說：「每個女仔都唔應該被定義，多謝網友同媒體畀我呢個稱號，令我喺參選期間多啲曝光率。但我覺得女性應該係好多樣嘅，希望透過我今日比較好、比較出色嘅表現，令大家喺港姐舞台記住我，而唔係記住我係翻版乜乜乜，或者係城大乜乜乜，今晚之後會記得原來城大出咗個好唔錯嘅香港小姐倪樂琳。」
其實她回應得十分得體，不過網民就未有留手，在她奪冠後鬧得更大力，指她外表偏老，不似23歲，說是33歲都有人信。另外當然也有很多人指她不似李嘉欣，有人指她較似92年港姐冠軍盧淑儀，也有人說她似《愛．回家之開心速遞》的Rebecca（沈可欣）。其實「城大李嘉欣」這個稱號並非她本人自稱，而是由傳媒所取，所以她亦有點無辜中槍。
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