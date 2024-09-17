獨家｜62歲移民藝人爆簽約奧地利經理人公司　重操故業接首個廣告

現年62歲藝人楊英偉2020年底舉家移民奧地利，攜同年逾90歲的父親及妻兒一同移民，並成功取得當地居留權，他曾大讚當地物美價廉，月租一萬蚊可住1300呎大屋，早前楊英偉透露「一Take Pass」成功考取德文B1，預計下年年尾申請奧地利永久居留權。楊英偉日前再接受《香港01》獨家訪問，透露在奧地利重操故業做演員，更成功接下當地首個廣告！

楊英偉舉家移民奧地利。（受訪者提供圖片）

楊英偉非常滿意移民生活。（受訪者提供圖片）

楊英偉憶述，透過朋友介紹接下廣告，他在廣告中飾演亞裔大老闆，導演原預定拍兩個多鐘頭，楊英偉憑多年演藝經驗，只用了一個半鐘便完成，楊英偉更獲導演以德文大讚：「呢個真係演員！」翌日楊英偉已獲經理人公司接洽談簽約事宜，他謂：「到第二日，Model公司嘅負責人已經搵我，佢哋聽返拍攝團隊都好讚賞我，希望我授權畀佢接Job，算係佢哋旗下藝人。」楊英偉說：「佢哋話呢度冇亞洲臉孔嘅電視演員，特別係中國。」雙方一拍即合，楊英偉上周已完成簽約程序，他說：「上個禮拜見負責人，佢好開心見到我，見咗一輪又握手，已經簽咗啲嘢、畀咗資料，佢哋應該好快會見客、Sell我，幫我接Job。」對方態度盛意拳拳，「個負責人話：『我哋會Sell你㗎！』咁佢哋可以賺多啲佣金、我又可以賺多啲。」而廣告報酬亦相當不錯。

楊英偉拍廣告。（受訪者提供圖片）

融入當地！（受訪者提供圖片）

楊英偉很開心能夠重操故業，「從來冇諗過嚟到維也納，過退休生活，竟然可以做返演員！」楊英偉形容今次如「沙漠中見到水泉」，他娓娓道來心路歷程：「本身我都疊埋心水，你嘅專業已經冇用，我做移民呢個決定比較心痛同辛苦。喺演藝界我又搞公司同舞台劇，又做MC，冇做TVB過咗去HKTV。HKTV幾年後攞唔到牌執咗，幫Viu TV我都拍咗好多劇。嗰陣歐錦棠《打天下2》其實預咗我，但後尾由於要飛返嚟拍，又唔係多（錢）又辛苦，同埋我讀德文要考試，所以推咗佢，我留港一定有演員做，而移民維也納我諗：『你死咗條心啦！唔會有㗎啦！冇㗎啦！』但而家係絕望中見到曙光，沙漠中見到水泉！」

楊英偉9旬父聽到兒子能夠接下廣告大吃一驚，他笑說：「我老竇聽到話：『嚟呢度有嘢拍？拍咩呀？拍烏蠅呀？』我話咗畀佢聽後，佢話：『好嘢喎！』」太太亦非常支持：「佢非常支持，又係嗰句：『感謝上帝！』真係好感恩！」

拍攝廣告期間與同事用餐。（受訪者提供圖片）

環境極佳。（受訪者提供圖片）

楊英偉指能夠重拾演員身份已非常滿足，今最想拍電視劇，「一年都有幾個Job，如果一個電視劇講到兩句對白，我已經好滿足！」楊英偉開心稱：「我恢復返身份、恢復返我嘅尊嚴。」楊英偉慶幸學了德文：「如果我冇學德文，去到基本人哋叫我企咗啲、右啲都唔識聽！」他亦鼓勵大家：「只要學人哋嘅文化、學人哋嘅語言，唔會冇嘢做。」他預計廣告將於10月、11月出街，並稱有好消息會通知大家。