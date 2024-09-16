港姐2024｜行內人爆粗批某司儀垃圾　一個舉動扮阿姐最大嫌疑係…

一班女人聚埋，是非少不免。昨晚（16日）的港姐活動上，主打「全女班」，司儀亦位位都是女性，但有行內人士就在社交平台出Post，直指其中一位司儀行紅地氈時出招「扮阿姐」。

有行內人指，一位司儀行紅地氈時扮阿姐，大家估唔估到係邊位？（資料圖片/葉志明攝）

這位人士發文指：「垃圾女司儀，明明五個女司儀一齊行紅地毯（氈），佢玩失蹤等另外四個行左（咗）先再出現，製造自己一個人行紅地毯（氈）比（俾）人覺得佢喺（係）呀姐，垃X圾。」措辭語氣頗重！

該名行內人言辭語氣都幾重，更爆粗斥這位女司儀垃圾！（Threads）

到底他講的是誰呢？從片段所看及網民一致推測，陳貝兒嫌疑就相當大。回顧當時紅地氈片段，紅地氈司儀原本依次讀出陳貝兒、麥美恩、莊子璇、何沛珈、陳懿德的名字，但結果出來的只有後四位，未見陳貝兒。當其餘四人正在影合照時，陳貝兒方姍姍來遲，更一度被禮儀小姐攔住疑不放行，交涉幾句後加上紅地氈司儀再叫她的名字，她才步向台中央。而四位後輩亦相當識做，立即讓出中間位置給陳貝兒企，五人再齊齊影相及受訪。雖然陳貝兒確實比其他人遲出場，但目前只是一位人士的說法，背後原因如他所講，抑或恰巧陳貝兒有其他事做行開了等等，就不得而知。

紅地氈司儀原本依次讀出五位司儀名字，但第一下出來的只有何沛珈、麥美恩、陳懿德、莊子璇。（葉志明攝）

陳貝兒姍姍來遲，更一度被禮儀小姐攔住疑不放行。（TVB）

交涉幾句後，陳貝兒才步向幾位拍檔。（TVB）

四位後輩相當識做，立即讓出中間位置畀陳貝兒。（TVB）

之後五人受訪。（TVB）

有人質疑為何樓主睇港姐，他回答：「我係行內人。」而不少網民都留言指全晚留意到陳貝兒不少小動作，例如搶嘢講、搶賽果卡、寸嘴等等，也有人指曾主持《無窮之路》系列的她已紅到去全國，與其餘幾位確實不同級。此外，其中一個留言獲8百幾人讚好，就是大讚麥美恩，當她見到冠軍倪樂琳后冠戴歪了之後，立即走出去幫她戴好，表示：「呢個moment對冠軍嚟講好重要，個后冠歪咗真係好影響的，麥美恩見到即走出嚟幫佢，睇得出佢真係個好善良嘅女仔。」

麥美恩見倪樂琳后冠戴唔好，連忙幫手整理，此舉被網民看在眼裡及大讚。（TVB）