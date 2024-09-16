王晶爆「女星掌摑事件」秘聞　陳法蓉成嫌疑人四字回應

早前導演王晶在其個人YouTube頻道大爆早年在亞視拍劇，有兩位女演員因爭寵而發生掌摑事件，而有網民猜測陳法蓉為兩位「女主角」之一。日前陳法蓉出席《2024年香港小姐競選決賽》擔任評判。賽後，陳法蓉接受《香港01》訪問時，就被問到這件事。

陳法蓉出席《2024年香港小姐競選》擔任評判。（資料圖片）

陳法蓉表示，當晚見證住新一屆香港小姐誕生時感觸良多，回憶起不少當年的事。她說：「而家多咗好多民意喺裡面，當年我哋係，我記得就係咁，我哋有三千幾人，跟住就foul吓foul吓，去到30幾人，跟住一齊去到澳洲拍外景，然後返香港再選，然後先有冠亞季軍。我哋當時用好長時間，一齊去相處，變咗我哋好熟絡。」她表示，當時有儀態訓練、化妝訓練：「我之前真係連妝都唔識化，諗返起當時，因為我哋仲係學生，連高跟難都唔識着，嗰時排舞，如果邊個跳得唔好就要罰留堂。」

陳法蓉表示回憶起當年參選往事。（資料圖片）

王晶爆「女星掌摑事件」秘聞。（YouTube截圖）

對於被指是「掌摑事件」的女主角之一，陳法蓉沒有承認，也沒有否認。她只是說：「對於呢件事嚟講，都冇咩嘢講，多謝大家。」她表示自己也有留意導演王晶的YouTube節目。她說：「晶哥個節目我都有經常睇，大家可以留意吓睇吓，都幾多嘢聽。（有嘢未聽過？）有人講到嘅，有啲係我認識，佢哋有啲嘢我都唔知，（呢啲事）都幾得意嘅。」

陳法蓉成嫌疑人：「對於呢件事嚟講，都冇咩嘢講，多謝大家。」（資料圖片）