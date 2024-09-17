《愛·回家》40吋長腿小花精通5種語言　變劇組「御用翻譯機」

無綫小花鞏姿希（Krystl）參選2018年香港小姐入行，隨後被安排到娛樂新聞台，至去年底她宣布離開娛樂台主播崗位，轉往劇組發展，現時主要在處境劇《愛·回家之開心速遞》客串一些角色，而最近，她在劇中更多了一個角色，就是劇中「御用翻譯機」。

鞏姿希離開娛樂台主播崗位後，現時主要在處境劇《愛·回家之開心速遞》客串一些角色。（受訪者提供）

已融入劇組。（受訪者提供）

有《愛·回家》劇迷留意到鞏姿希這年間客串了多個角色，但在劇中好似沒有講過廣東話。對此，她在接受《香港01》訪問時都笑言印象中這段時間都是講韓文和日文，她表示在年初的時候，導演知她懂韓文，所以叫她演一集Terry進軍韓國的韓文老師和翻譯，隨後《愛·回家》其他組導演知她懂韓文，便找她幫手做劇本翻譯；及後又安排她飾演韓國整容醫生和日本牛郎店服務員，幸好日文同樣難不到她，鞏姿希還說她所飾演的這兩個職業，所說到的都是一些專業和平時較少講詞語，所以過程中都有所學習，非常好玩。

鞏姿希演過一集Terry進軍韓國的韓文老師和翻譯。（受訪者提供）

飾演韓國整容醫生。（受訪者提供）

鞏姿希語言天份極高，精通5種語言，包括廣東話、普通話、英文、日文及韓文。她說其母語其實是英文，父母從小跟她講英文。之後她覺得日文好靚，所以在英國讀大學時，攞了一年時間去日本學日文，及後在回港參選香港小姐前，她不想浪費時間，於是又去首爾大學學了半年韓文，「因為我很喜歡找一些地道的美食，如果不懂當地語言就很難找到，就很無癮。」亦因為這樣，鞏姿希希望未來可以嘗試拍攝一些體驗類型的綜藝節目工作，到不同的地方跟當地人作交流不同文化。

鞏姿希曾分別在日本和韓國讀書，精通5種語言。（受訪者提供）

鞏姿希曾分別在日本和韓國讀書，精通5種語言。（受訪者提供）

除了演藝工作以外，鞏姿希也沒有浪費其一副修長身材，不時在社交平台分享靚相，早前她曬出一輯穿上紅色一件頭泳裝的浸浴照，大騷40吋逆天長腿，同一身白滑肌膚外，上圍也非常有看頭，相當吸睛。

鞏姿希早前她曬出一輯穿上紅色一件頭泳裝的浸浴照。（IG圖片）

非常吸睛。（IG圖片）

fit到爆。（IG圖片）

另，鞏姿希曾在TVB《明星運動會》上，在女藝員射箭項目期間多次射中紅心得到高分，獲場邊總經理曾志偉拍掌叫好，而鞏姿希又主動向高層曾志偉撒嬌派手指心心，又擺出大動作心心Pose，曾志偉則笑笑口回敬，鞏姿希隨即被指充滿機心博上位。

鞏姿希曾向曾志偉派心，因此隨即被指充滿機心博上位。（影片截圖）

對於曾被誤會是「TVB機心女」，鞏姿希曾在接受《香港01》訪問時表示：「其實聽到呢個稱號係會唔開心，講真有邊個人會開心，但之後我就會覺得好好笑，其實佢哋不停咁講，無論我做咩都會不停咁被標籤。但我身邊啲公司朋友就成日同我講，佢哋都講咗咁多年，如果咁有機心就一早上咗位，咁所以到而家我都仲未上到位，咁就證明咗唔係。」