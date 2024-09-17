豪門女婿當年將戀情包到冚　卻因陳奕迅令婚訊曝光連累外父被追訪

近日呂爵安（Edan）與林明禎的戀事引起不少討論，有圈中前輩就曾發聲，認為藝人都有戀愛自由，不是每件事都必需向公眾交代。日前江美儀、吳家樂、梁銨庭主持網台節目《娛樂好好玩》時，就表達對這個議題的看法，而江美儀和吳家樂更引用自己秘婚及嘗試秘婚一事作例子。

江美儀、梁銨庭、吳家樂在《娛樂好好玩》討論藝人到底是否必須公開感情事。（fb@梁思浩）

江美儀當年與吳君祥拍拖多年，期間原來曾經歷了秘婚和離婚，她問：「係咪乜嘢都要同你講呢？」當講到隱瞞婚訊的原因，她說：「我做藝人乜嘢都要俾人知道，行出門口，乜嘢都反晒出嚟俾人講，我淨係想有一樣嘢保持住我唔講，我要留返樣嘢係屬於我哋兩個，我唔想俾人知。」吳家樂聽到這裡，立即跟美儀擊掌。她說其實就算離婚一事，也不是她想公開，本來她只是跟傳媒說已跟吳君祥分手，但記者太識問問題，走去找吳君祥父親夏春秋（冬叔）問回應，方令這段婚姻曝光，她說：「因為佢哋講嘢真係好叻，有人就chok到冬叔講咗出嚟，咁大家咪知道，check到我哋結婚證書。當然，咁咪認囉，你哋搵到，跟住又話有冇搞錯，做乜唔講，點解我要講呢其實？」

江美儀與吳君祥相戀多年，直至她宣布分手後，外人才得知他們曾經結過婚，因為她認為沒必要公開。（VCG）

而吳家樂與其士集團已故主席周亦卿女兒周蕙蕙結婚18年，令外界一直稱他「豪門女婿」、「50億駙馬」稱號，他透露當年其實從拍拖到入紙結婚都相當保密低調，沒想到最終竟因陳奕迅令婚事曝光。家樂說：「18年前，嗰時我拍緊拖，入紙申請結婚，啲人完全唔知道我同我太太拍拖，點解會知道註冊結婚呢？我要多謝一Pair，陳奕迅！因為有記者收到風，陳奕迅入紙結婚，你申請註冊結婚，佢要將你（張申請書）擺15日睇吓有冇人反對，嗰陣時仲有狗仔隊， 揭揭揭，陳奕迅結婚、徐濠縈結婚……吳家樂？係咪嗰個吳家樂呢？跟住就去查，查查吓就查到出嚟，啲人就覺得一定係奉旨成婚。唔出聲，有咗，先至結婚，我唔講啫。」

吳家樂表示，自己一直低調戀情，就連結婚都冇打算公開，誰知卻被踢爆。（VCG）

原來因為陳奕迅與吳家樂同期入紙結婚，令吳家樂的結婚申請書都被狗仔隊發現。（IG圖片）

他認為太太並不是圈中人，沒必要公開，但狗仔隊的追訪攻勢令他感到非常困擾，他說：「嗰陣好麻煩，狗仔隊真係不斷跟到你，追車，截停你，我唔係一個高調嘅藝人，但係佢又覺得呢個新聞有啲嘢發生係大家唔知喎，嗰時啲狗仔隊真係好狼死，真係揸住紮花上嚟我管理處，跟住話截停佢，又去我外父食早餐嗰度問佢，嗰時我外父話：『講啦，你畀張卡片我，坐低食早餐，我同你慢慢傾。』又走咗上我爹哋公司偷影、敲門。」

吳家樂形容當時的狗仔隊好狼死，就連其外父、父親都被追訪。（YouTube@娛樂好好玩）

而其中一次，家樂揸車在高速公路被截停，最終不得不報警求助，他表示：「嗰時喺高速公路，我有警覺性嘅，我知有人跟住我，跟咗咁耐，諗住佢收工，我一路唔返屋企，喺公主道佢閘停我架車，佢話：『有冇嘢講？我今日冇料喎。』我諗好多藝人經歷過嗰陣時狗仔隊年代，嗰個態度係『嘩，咩事呀？』跟住咪報警，同埋你千祈唔好搞佢，另外有個人喺對面一路拍住你，你最好郁手！佢就係要呢啲嘢，咁我咪話報警囉，警察嚟到佢真係話『咩啊？唔得呀！』依家冇咗狗仔隊嗰個年代，真係要多謝。」江美儀就透露，自己未遇過這些被狗仔隊追訪的驚險事件，唯獨是自己的車牌曾被刊出，令她覺得很差勁，「好大壓力，你影到我架車，唔需要登埋個車牌吖？」