企業強人第2集劇情｜龔嘉欣想壯大生意但資金不足　搵呢個男人借

《企業強人》第2集劇情：

陳豪與譚俊彥閒聊幾句，就決定聘請對方出任世代物流的營運總監，因他發現彼此思路一致，都認為世代要再上一層樓，就要擁有自己的飛機。而其目標是經營困難的「奧元航空」，陳豪亦對譚俊彥十分放心，把公司交予他負責。

陳豪發現彼此思路一致，都認為世代要再上一層樓。(影片截圙)

陳豪與譚俊彥閒聊幾句，就決定聘請對方出任世代物流的營運總監。(影片截圙)

同時，張曦雯正評估應否為奧元航空融資。姜大衛橫加干預，慫恿張曦雯加快通過審批。

張曦雯正評估應否為奧元航空融資。(影片截圙)

姜大衛橫加干預，慫恿張曦雯加快通過審批。(影片截圙)

龔嘉欣於內地的小快遞生意，但她想壯大生意，惟手頭資金不足，決定往香港見一個人。而這個人就是姜大衛，原來姜大衛是她的父親，龔嘉欣在大雨中等候姜大衛，姜大衛一見到她正在淋雨就顧不及在車上另一位女兒衝下車找龔嘉欣。

龔嘉欣於內地的小快遞生意，但她想壯大生意，惟手頭資金不足。(影片截圙)

原來姜大衛是龔嘉欣的父親。(影片截圙)

龔嘉欣一開口就問姜大衛借50萬，姜大衛二話不說給她，但龔嘉欣一直都不肯叫他一聲爸爸，在這方面姜大衛挺失望的。

姜大衛的另一名女兒。(影片截圙)

龔嘉欣一開口就問姜大衛借50萬，姜大衛二話不說給她。(影片截圙)

但龔嘉欣一直都不肯叫他一聲爸爸。(影片截圙)

譚俊彥想向奧元航空壓價，洽購更多飛機，沒想到被張曦雯捷足先登，批出融資予奧元解困，譚俊彥功虧一簣！龔嘉欣找到陳豪，向他表示自己想跟他談合作。

譚俊彥想向奧元航空壓價，洽購更多飛機，沒想到被張曦雯捷足先登。(影片截圙)

龔嘉欣找到陳豪，向他表示自己想跟他談合作。(影片截圙)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)