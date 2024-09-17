林志穎大仔15歲生日正面照罕曝光　身高已達177超越爸爸顏值逆天

台灣不老男神林志穎 (Jimmy) 與大仔Kimi曾於2013年10月曾一起拍攝內地真人騷《爸爸去哪兒》，當年只得4歲的Kimi超級可愛，輕易吸納了大批粉絲，非常之有人氣，成為不少網民力捧的星二代。不過林志穎希望Kimi可以先專注學業，所以自該節目播完後便不再讓仔仔繼續參與幕前的演出，減少仔仔的曝光。轉眼間事隔11年，Kimi今年已經15歲，昨日林志穎就於社交網昨日（15日）在IG貼長文剖白對仔仔的愛。

林志穎與Kimmy曾一起參演《爸爸去哪兒》。

林志穎一直都會遮住Kini個樣，但另外兩位兒子Jenson同Kyson反而冇遮。（微博）

林志穎留言寫道：「寫給Kimi 15歲生日的一段話，看著你突然間長的好高，已經不是跟在爸爸旁邊的那個小kimi了，2個月前我說你已經長高到175公分，回家後你還跟我開玩笑說怎不說高一點，應該要說177公分才對，經過這兩個月，我想你已經達到你說的了，未來你一定會健康快樂的長大，朝著你的目標185公分前進。

今年你比過去更有想法,想嘗試好多新的興趣，像是羽球、藍球、甚至機械人課程,也學起了音樂，有時候看你把自己的時間排的這麼滿，我跟媽咪還會心疼你是否會太累，但看到你在學習過程中是那麼的開心，真的是我們心裡最期待的祝福；這次的生日禮物是我跟媽咪知道你很喜歡的球鞋，所以我們一起藏了好久，因為希望能夠給你驚喜，未來接下來日子你能夠越跳越高、越跑越遠，開心的成長，做自己想做的事，生日快樂🎂」，盡見他對仔仔的愛。他還貼出一張Kimi的最新正面近照，雖然加了濾鏡看不見Kimi的樣子，但也能看得出Kimi已長成高大帥氣的少年。

林志穎與小時候的Kimi。(ig圖片)

小時候的Kimi。(ig圖片)

林志穎與小時候的Kimi。(ig圖片)

林志穎為大仔Kimi慶祝15歲生日。(ig圖片)

林志穎為大仔Kimi慶祝15歲生日。(ig圖片)

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