倪樂琳還原決賽三甲照被亞軍遮擋事件　回應得體獲網民激讚EQ高

《2024香港小姐競選決賽》日前圓滿結束，各獎項塵埃落定，最後冠軍后冠由倪樂琳奪得，雖然賽後被網民彈樣子顯老兼質疑整容，但倪樂琳大方回應，並即場在記者面前捏自己的鼻子，以行動證明是天然。

倪樂琳成為2024年香港小姐冠軍。（陳順禎、葉志明攝）

倪樂琳以行動證明自己沒有整容。（資料圖片）

經過一晚的沉澱，倪樂琳昨晚在社交平台發長文訴感受，她寫道：「三個月嘅時間一眨眼就過咗，係（喺）香港小姐呢個舞台上，我認識咗14個同我一齊並肩作戰嘅女仔，我地（哋）互相支持、互相鼓勵、互相成就，從來都唔係競爭對手，而係並肩作戰嘅戰友，好開心遇見你地（哋）。」

4位得獎佳麗將展開連串領獎活動。（資料圖片）

另外，參選期間被外界稱為「城大李嘉欣」的倪樂琳也不忘多謝媒體和網友對她的厚愛：「冇你地（哋），絕對唔會有今日嘅我。參選香港小姐必定會係我人生路程中最寶貴嘅一段回憶，亦都係一段快速令我成長蛻變嘅旅程。」

倪樂琳表示比賽結束後想多陪伴父母，因為這大半個月，忙到沒什麼時間見他們。（陳順禎、葉志明攝）

倪樂琳決賽上表現突出。（陳順禎、葉志明攝）

倪樂琳續言：「接下來呢一年，我一定會好好肩負起香港小姐嘅責任，盡全力，說好香港故事。除此之外，我都會繼續向我嘅夢想同目標勇往直前，探索自己更多嘅不可能，嘗試展現多樣嘅我俾大家，用行動證明女性無需被定義，我地（哋）可以有千萬個可能性。」

倪樂琳感恩這個比賽令她可以同14個美好的女仔相遇。（陳順禎攝）

倪樂琳與吳芷靖感情要好。（陳順禎、葉志明攝）

最後，倪樂琳除了感謝一眾《香港小姐》的台前幕後外，也表示最感恩遇見的是那個和她從10強進4強，4強進3甲都一直緊握彼此雙手的（10）號佳麗吳芷靖，「我們從一面認識到決賽，在最後關頭能手牽著手站在舞台上。我覺得沒有什麼比那刻更有意義、更安心了，在我心裏你就是最棒最美的！」倪樂琳也再一次感謝這個比賽令她可以同14個美好的女仔相遇，「順利將決賽全部完成，我地（哋）全部都係贏家！」盡現冠軍風範。

亞軍梁嘉莹影三甲相時遮晒倪樂琳半個人。（資料圖片）

引起網民熱議。（資料圖片）

不過雖然比賽已結束，但決賽當晚三甲在水晶凳合照時卻鬧出風波，亞軍梁嘉莹被指拍照時左手臂遮擋了倪樂琳半個身及披肩，好像一副很不服氣的樣子引起網民熱議。倪樂琳也就事件回覆網民，並還原當時情況：「因為本來不用坐上去的，但記者想讓我們close點，但高跟鞋太高，旗袍又開高叉，她們蹲下來很不方便，所以我們三個就商量著一起坐！但無奈座位實在太小了，放不下三個屁屁！然後我們剛決賽完也很緊張很累，只想著趕快拍完收工，回家吃飯睡覺！所以沒注意這些細節！而且當時我們也不知道這些規矩！」

倪樂琳還原決賽三甲照被亞軍遮擋事件。（資料圖片）

亞軍梁嘉莹事件後遭網民批評，她感激倪樂琳還她一個清白。（資料圖片）

倪樂琳的回覆獲得大量網民激讚：「你好nice！ ！ ！這個回應讓我覺得你格局好大好棒！冠軍係你應得的」、「情商好高，答得好得體，你們感情真好」、「高情商，高智商的冠軍，一股清流」、「你真是好好，好善良！」亞軍梁嘉莹也感動回覆：「嗚嗚嗚謝謝寶幫我回應。」還她一個清白。

倪樂琳親自回應事件。（小紅書）

回應得體獲激讚。（資料圖片）

回應得體獲激讚。（資料圖片）