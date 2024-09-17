84歲林小湛年初被捕獲坐輪椅　近照曝光優雅地老去

當年在《真情》飾演「高校長」一角，自帶優雅高貴氣質，現年84歲的林小湛近年定居加拿大，間中返港參與拍攝永不言休，近日唐文龍上載合照，精神飽滿氣質依舊。



林小湛在TVB經典長劇《真情》之中飾演鄺美雲與于洋的母親「高校長」！

林小湛在《真情》飾演高校長，是于洋的媽媽，真實年齡只大于洋9歲。（影片截圖）

林小湛在TVB經典長劇《真情》之中飾演鄺美雲與于洋的母親「高校長」！

去年林小湛參演億萬票房電影《毒舌大狀》，飾演反派「Victoria」廖子妤的闊太媽媽鍾林以逸，有趣是戲中要小湛姐邊彈琴邊等王敏德的到訪，而大家在戲院聽到那篇樂章，就是小湛姐親自彈奏。吳煒倫︰「我叫收音師要好好處理這段錄音，電影一定要出原聲。雖然我知道小湛姐素有藝術修養，會彈鋼琴，但聽到她的造詣都會嚇一跳。」原來她不單止十多歲已學有所成可以教同齡小朋友彈琴，更曾在英女王伊莉沙白二世（Elizabeth II）的國宴上演奏，後來獲英女王頒授「英女皇銀禧勛章」。

林小湛有份參演億萬票房電影《毒舌大狀》，飾演反派「Victoria」廖子妤的闊太媽媽鍾林以逸。（影片截圖）

大家在戲院聽到那篇樂章，就是小湛姐親自彈奏。（《毒舌大狀》預告截圖）

簡單如主人家，茶壺要放自己那邊，都是由小湛姐提出修正。（《毒舌大狀》預告截圖）

今年初林小湛曾被野生捕獲，網民上載與她的合照，當時林小湛要坐輪椅代步，健康一度引人擔憂。唐文龍近日上載與小湛姐的合照，見到她身穿黑白色蝴蝶裙，戴上珍珠耳環氣質出眾，唐文龍更透露其新動向：「Long tome no see, 小湛姐，和妳交談，每次都感受到妳無限動力，多元思維，真是優雅風采。預祝妳未來半年電影和舞台劇工作順利！明年再聚^smile。」

林小湛完全看不出真實年齡！（截圖）

唐文龍分享與林小湛合照。（IG：@michaeltongmanlung）