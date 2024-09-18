黎彼得感謝善心女星去醫院送餐兼幫手找數　卻爆被此男歌手當透明

黎彼得入行多年，幕前幕後都做過，他近來就在YouTube主持《玖噏秘笈》節目，爆了不少娛圈秘聞，不過他也明言，講太多會得罪人，有時只能講表面，索性開一集講想多謝的人。

黎彼得在網台節目《玖噏秘笈》講很多娛樂圈人和事。（YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

前陣子很多人討論鄭中基事件，也有人叫黎彼得講他，他卻說：「鄭中基我就唔會多謝佢，因為我同佢完全唔熟，有一次喺TVB，同埋一架𨋢，佢竟然無視我，大佬我衰極都叫一個小小嘅藝員，你冇理由當我隱形啩？佢真係可以眼尾都唔睄你，我話唔緊要啦，而家新一代係咁，但係佢唔明，我同佢爹哋鄭東漢，Norman鄭原來曾經係朋友，好熟添，嗰時一九七幾年識，佢幫過我忙，所以我一路鳴謝佢，我同Norman都有偈傾，好好人，估唔到縱壞個仔，呢啲我唔想再講。」不過他就補充，一家唔知一家事，自己都無謂評論他的事件，「陣間又話『你又踩人個仔，你個仔好叻咩？』咁唔好提喇。」

黎彼得與鄭東漢早於70年代已私交甚篤，卻自爆曾被其兒子鄭中基在TVB電梯內當透明，眼尾都唔望一眼。（YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

之後他就講了三個要鳴謝的人，在他患病時雪中送炭，很多人聽過劉鑾雄在黎彼得入院通波仔時，支付其手術費和生活費，更表示自己是《小男人周記》大古惑的Fans，使他受寵若驚。不過黎彼得不想大劉覺得他借對方宣傳，所以只在影片輕輕帶過其恩情。

黎彼得不想被覺得借大劉宣傳，所以只輕輕帶過對對方的感謝。（資料圖片/梁碧玲攝）

他尤其感謝的，原來是與他完全不熟的余慕蓮（魚毛），講到近日魚毛姐宣布將遺產捐給工業傷亡權益會與東華三院，他認為相當可敬。魚毛姐是其圈中少有的女性朋友，講到二人如何結緣，黎彼得表示：「嗰輪我因為肺積水入咗浸會（醫院），佢間中竟然攞啲早餐嚟探吓我，我覺得奇怪，同佢好少合作，點解會咁樣呢？」黎彼得在將軍澳寶林捐錢搞仁濟醫院靚次伯紀念中學，原來魚毛姐想捐學校去貴州，卻又怕被呃錢，所以想向黎彼得了解當中程序，因而成為好友，甚至一齊唱粵曲。他指魚毛姐在幕前做醜婦、垃圾婆，但私下為人非常值得尊敬，再透露：「佢當年曾經同我找過數，醫院，佢話你唔落得床我幫你找咗先啦，醫院好得意，住到咁上下就要你找咗一筆先，驚住你走數，所以我要喺度多謝魚毛。咁要還㗎嘛，佢話『你邊有錢呀，不如分期還啦。』佢話㗎咋，結果我分期還，還晒。」

出名善心的余慕蓮在黎彼得住院時，既送早餐，又幫手代找醫藥費。（IG@williamtang420）

余慕蓮與黎彼得，由完全不熟，到friend到一齊唱粵曲。（影片截圖）

另一位他感謝的是黃玉郎，他說：「八幾年嗰時我因為肝炎，我嗰時喺玉龍集團做，佢幫我找數，找數一半，嗰度都十幾廿萬，因為住養和醫院，我人工唔夠，玉郎哥哥唔話得，我雖然辭咗職，佢都同我找數，呢個又係喺呢度先（多謝）。」