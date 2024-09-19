TVB藝人老婆自爆辛酸史曾月入得800蚊　靠一件事扭轉命運做老闆娘

現年40歲的洪永城於2021年與模特兒兼健身教練梁諾妍（Inez）結婚，同年誕下「Sir Face」大女洪靖嵐（Amber），今年3月再生了細女「Sir Face2.0」Beryl，一家四口相當幸福。梁諾妍拍完後極速瘦身，近來不時更新社交網與網民分享生日點滴。

洪永城梁諾妍。（網上圖片）

梁諾妍拍片分享入行辛酸史，她稱自己由20歲到30歲的變化很大。由加拿大回港後，梁諾妍即加入模特兒公司，「頭三年嘅模特兒生活呢，我自己係覺得幾好嘅。」說到此時，片中向下散落金錢，似乎意指首三年收入不錯。

梁諾妍同兩個女。（IG@inez_leong）

到了24、5歲時，梁諾妍稱有更多來自韓國、西方國家的模特兒進駐香港，競爭愈來愈大，令梁諾妍收入減少，梁諾妍亦進入一年多的迷茫期，梁諾妍說：「工作少咗好多、收入真係好少。我好記得嗰陣時，我喺香港可能一個月得一個平面廣告，收得800蚊，一個月得800港紙嘅收入。好慘、好無助、迷惘。」梁諾妍亦坦承當年有些不好的習慣，認識了一些損友，「飲酒呀，可能飲得好醉呀，唔知自己做咩好呀！」後來梁諾妍接觸了跑步，雖然曾經被身邊人窒「你乜都唔做，淨係識跑步，你有咩作為呢？」但因為跑步，令梁諾妍接下不少品牌代言廣告，亦認識了洪永城，扭轉了她的人生。之後梁諾妍創業在銅鑼灣開健身中心，亦並在網上經營營養補充品的代理。

梁諾妍爆曾經試過一個月只有800蚊收入。（抖音）