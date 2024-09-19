港姐亞軍梁嘉瑩被質疑再撞開冠軍倪樂琳　疑似對話流出狂寸吳芷靖

《2024香港小姐競選》決賽日前圓滿結束，出爐冠亞季軍分別是2號「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）、11號梁嘉莹（Emily）及4號楊梓瑤（Amina），雖然三甲賽果已塵埃落定，但決賽當晚三甲在水晶凳合照時卻引發「遮擋」風波，亞軍梁嘉瑩在合照時左手臂遮擋了冠軍倪樂琳半個身，惹來網民質疑搶冠軍風頭。而倪樂琳事後亦有在社交平台還原事件，獲大讚回應得體高EQ！不過亞軍梁嘉瑩仍是非不絕，除了被大爆「買獎」之外，更有疑似她與四強止步的10號吳芷靖的聊天記錄流出，掀起網民熱議！

2024年香港小姐冠軍倪樂琳。（資料圖片）

友誼小姐得主3號王汛文（Candice）、亞軍11號梁嘉莹（Emily）、冠軍2號倪樂琳（Ellyn）及季軍4號楊梓瑤（Amina）。（資料圖片）

決賽當晚三甲在水晶凳合照時卻引發「遮擋」風波。（資料圖片）

亞軍梁嘉莹在合照時遮咗倪樂琳半個身。（資料圖片）

惹來網民質疑搶冠軍風頭。（資料圖片）

倪樂琳親自回應事件。（網上截圖）

回應得體獲激讚。（網上截圖）

現年22歲的亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉莹賽前已被視為大熱，除因為擁有一身健康膚色之外，更被封為「翻版鍾麗淇」。梁嘉莹在加拿大溫哥華長大，有指她家境富裕，背景猛料，原來她是由陳欣健推薦參選港姐，陳欣健在決賽翌日發文透露與梁嘉莹的爸爸是幾十年好友，又大讚：「今年我推薦了好朋友的小女兒梁嘉瑩參選2024香港小姐。她除了樣貌美麗，身材標準，性格陽光而且有自信，是個高學歷的好女孩。」

現年22歲的亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉莹賽前已被視為大熱。

被封為「翻版鍾麗淇」。（資料圖片）

梁嘉莹在加拿大溫哥華長大，有指她家境富裕，背景猛料。

原來是由陳欣健推薦參選港姐。（資料圖片）

陳欣健在決賽翌日發文透露與梁嘉莹的爸爸是幾十年好友，又大讚梁嘉莹。（微博截圖）

不過亦有網民大爆料，質疑梁嘉瑩「買獎」，又直斥人品差：「才藝沒看頭，粵語又說不好，觀眾面前樹立良好形象，其實現實人品巨差，對人沒禮貌不尊重，其他選手經過她都是翻白眼的，經過的時候故意撞其他選手，還假裝不知道。」其後疑似梁嘉瑩與10號吳芷靖的聊天記錄流出，句句有骨寸爆對方，令網民不禁聯想到爆料及落選的「翻版蔡潔」13號程姜月（Dolores）賽後在IG限時動態以黑底白字寫上：「先學做人 再學做戲」，似乎意有所指。

有網民大爆料，質疑梁嘉瑩「買獎」，又直斥人品差。（網上截圖）

疑似梁嘉瑩與10號吳芷靖的聊天記錄流出。（小紅書圖片）

10號吳芷靖四強止步。（資料圖片）

倪樂琳與吳芷靖感情要好。（資料圖片）

「翻版蔡潔」13號程姜月（Dolores）最後落選。（資料圖片）

程姜月賽後在IG限時動態以黑底白字寫上：「先學做人 再學做戲」，似乎意有所指。（IG截圖）

此外，日前倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤及友誼小姐得主3號王汛文（Candice）到廣州出席中秋活動，不少粉絲都有到場支持，有網民分享了當日的影片，意外捕捉到梁嘉莹疑似特登撞開倪樂琳的一幕，片中所見倪樂琳對着圍觀的粉絲比心心，但站在靠邊位置的梁嘉莹就直接行過，期間更疑似黑面並用手踭撞開倪樂琳，此舉掀起網民熱議，紛紛留言狠批：「亞軍好冇禮貌」、「不喜歡亞軍，白眼，不可一世樣子」、「為什麼不停下來讓冠軍拍完就走？為什麼要推」、「嘩，本身都唔信，睇埋，成個人撞落去」！

4位得獎佳麗連日來參加連串活動。（視覺中國）

日前到廣州出席中秋活動。（視覺中國）

倪樂琳狂比心心。（影片截圖）

簽名。（影片截圖）

好nice。（影片截圖）

倪樂琳對着圍觀的粉絲比心心。（影片截圖）

但站在靠邊位置的梁嘉莹就直接行過。（影片截圖）

期間更疑似黑面並用手踭撞開倪樂琳。（影片截圖）