圈中兩大女神私下感情極好　同為公屋出身齊齊嫁入豪門做上流闊太

吳千語與文詠珊（Janice Man）私下感情極好，Janice Man今年因出席百花獎而錯過了好友吳千語的婚禮亦曾一度被網民聲討。所幸，二人感情並未受到影響，日前二人更現身上海一同親自下廚為好友慶生。公屋出身的二人都嫁入豪門做少奶奶，成功擠身上流社會，但並未因此而停止工作，非常努力！

兩位廚藝都好勁！（小紅書照片）

不少共同朋友！（小紅書照片）

二人私下感情極好！（小紅書照片）

Janice Man出身小康之家，因家人於97金融風暴投資失利，一家曾搬到梨木樹邨公屋居住，發奮圖強的她在14歲時透過擔任模特兒入行。她於2019年9月與相戀5年的金融才俊富二代男友吳啟楠（Carl）在香港註冊結婚，正式嫁入豪門成為人妻。據知老公背景猛料，不只是iBanker，而且擁不少物業，包括上水及半山獨立屋，雖然文詠珊做了闊太可以過住少奶奶的生活，但依然沒有放棄她的演藝事業，一直活躍於幕前演出，繼續努力工作。

JM與富三代老公吳啟楠在2019年結婚。（IG@janice_man）

文詠珊（Janice Man）憑主演電影《消失的她》人氣急升，一躍成為「億萬票房女星」，風頭一時無兩！（劇照）

上海新屋曝光！（小紅書圖片）

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而30歲的吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）在月前於意大利補辦盛大婚禮，昔日「豪門狙擊手」終於封盤，成功擠身上流社會，成為百億闊太。吳千語初出道一直隱瞞其身分，除了指父親有澳洲血統，也指父親在澳洲開餐館，報稱自己在小學曾到澳洲留學，中學再回港就讀中學。當時，她的電影公司老闆黃百鳴曾在訪問中大讚吳千語，他說︰「千語媽媽是國語老師，國語好，有利於內地發展，父親在澳洲做生意，英文也好。她很單純，肯定無添加。」 之後，她被踢爆只是在杭州出生，來港之後在沙田沙角邨長大，家境一般，其父在沙田大圍斬叉燒的燒味師傅。她入行以來一直嚴禁父母曝光。

吳千語﹑施伯雄在意大利舉行婚禮。（IG/@karena_ngs）

姊妹團！（IG/@karena_ngs）