楊梓瑤捲入梁嘉莹是非感無辜　倪樂琳唔信有買獎︰TVB唔爭呢啲錢

出爐港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及「友誼小姐」王汛文，今晚（19日）一同到紅磡出席汽車贊助商的領獎活動。冠軍倪樂琳更獲品牌送上一部價值逾32萬的智尊版電動車。

左起：出爐港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及「友誼小姐」王汛文，今晚（19日）一同到紅磡出席汽車贊助商的領獎活動。(葉志明攝)

倪樂琳接受《香港01》訪問時表示，今年五月剛剛考獲車牌，所以收到這部車非常開心，她笑指自己駕駛技術不錯，考試一take過之餘，教車師傅和爸爸都讚她駕車有天賦，但試過有次在迴旋處出口時大頭蝦忘記停車，即時被爸爸喝停，好彩沒出意外。

冠軍倪樂琳獲品牌送上一部價值逾32萬的智尊版電動車。（葉志明攝）

雖然連日來忙到不得了，但倪樂琳不覺得疲累，更自稱是天賦型打工小能手，可以做很多工作，不需要休息。談到日前到廣州出席中秋節活動，事後獲內地網民在小紅書洗版式讚靚女？倪樂琳坦言很開心，因為原本中秋應該是跟屋企人團聚，但在現場卻見到那麼多網民和觀眾支持她們，有的還為她們製作手牌應援，非常感動。

倪樂琳和楊梓瑤稱日前去廣州出席活動，當地市民好熱情，令她們很感動。（葉志明）

倪樂琳參選以來有「城大李嘉欣」稱號，但外界對此反應兩極。笑問顏值終於獲肯定是否很開心？倪樂琳大方說：「我都見到有香港網民讚我嘅，咁我都覺得無所謂啦，做得藝人有人欣賞就有人彈，所以冇乜所謂。」對於有網民說她撞樣《愛·回家之開心速遞》的沈可欣和立法會議員陳穎欣，倪樂琳笑言都不錯呀，覺得二人都很漂亮，見到她們有在社交平台出Po都很開心。妳覺得是讚還是彈？倪樂琳說：「冇話讚定彈嘅，可能網民咁樣講會好開心，咁我覺得做藝人，可以令人開心都好緊要。（因為妳之前跳K-POP的片近日在網上翻Hit，網民批妳樣子似30多歲？）我覺得冇乜所謂，因為香港小姐向來個樣都要優雅啲，成熟啲，無可能將我哋化到好𡃁妹。」

倪樂琳直言如果因為撞樣沈可欣，而可以加入《愛·回家》玩一下都很開心。（葉志明攝）

倪樂琳之前組女團跳K-POP的片段近日在網上翻熱，她說自己現在回看不尷尬，因為當時一班玩得好開心，是一段美好回憶，現在大家還有聯絡。左一是倪樂琳、左二是區明妙。(IG圖片)

另外，提到也有網民看不過眼，說她在日前在廣州出席活動時被亞軍梁嘉莹撞開。倪樂琳稱當時不覺得被撞，她都是活動結束後上網才看到，「我覺得佢唔係特登，如果佢有心批我（踭）嘅話，我應該感覺到，但我完全感覺唔到，同埋當時場面都好混亂，可能會迫少少。（咁啱當選嗰晚又遮妳半個身？）呢個一定唔係特登嘅，因為嗰張凳好細，同埋我哋都唔知呢啲規矩，所以係無心之失。」

倪樂琳稱感覺唔到梁嘉莹批踭。（葉志明攝）

倪樂琳稱當時現場很混亂。（影片截圖）

亞軍梁嘉莹連日來是非不斷，甚至有網民爆料指她買獎兼人品差。倪樂琳直言不太相信有買獎這回事，覺得TVB這個選美平台是很公平公正，「我唔覺得TVB會爭呢啲錢，而且香港仲有廉政公署𠻹，所以我唔覺得佢哋會受賄，呢啲嘢冇可能。」

楊梓瑤叫倪樂琳之後駕車返TVB可以順路載她。證明佳麗感情關係好。（葉志明攝）

連日來馬不停蹄出席不同工作，楊梓瑤不但不覺得累，還覺得很興奮。（葉志明攝）

亞軍還被爆跟其他佳麗關係不好，排練不認真又經常遲到，還要倒瀉飲品拒絕清理。楊梓瑤稱其實佳麗們之間關係很好，也絕對沒有這些事情。倪樂琳也表示沒有特別去留言。但提到楊梓瑤也被牽涉其中，爆料者稱她經常與亞軍講別人壞話？楊梓瑤直言：「咁肯定無呢件事，因為我同佢關係好好，所以人哋特登寫埋我入去。（覺得好無辜？）咁肯定係啦，因為冇咁嘅事情。」

有網民大爆料，質疑梁嘉瑩「買獎」，又直斥人品差，14號的楊梓瑤也被牽涉其中。（網上截圖）