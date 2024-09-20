菊梓喬直認與保錡了解中關係好　大讚純品又靚仔：做運動嘅朋友

菊梓喬（Hana）早前被拍得與保錡@ERROR出雙入對一齊shopping，其後更被發現着情侶裝去同一間gym room做gym。一時間，菊梓喬和保錡拍拖的新聞佔據了娛樂新聞版面，更引起網民熱烈討論！今日（20/9）菊梓喬出席活動接受《香港01》訪問時，就開腔回應兩人的關係。

菊梓喬大方回應與保錡的感情關係。（葉志明 攝）

菊梓喬說：「我哋有一個幾好嘅關係，係一個做運動嘅朋友關係，做gym，跑步。佢都幾單純，我覺得佢個人冇乜機心，係幾好嘅一個人。」當被問道兩人是否拍拖關係時，菊梓喬並沒有正面回答，但就表示：「我希望會有機會，將來我唔係一個人。我年紀又唔細，我又冇拍拖，都唔知有冇機會拍拖。」即是「了解中」？她回覆：「了解中啦，而家好興呢個term。」

菊梓喬大讚保錡純品及充滿正能量。（葉志明 攝）

問到對保錡的感覺，她又說：「冇乜不良嗜好，我鍾意做運動，唔會出街玩。個人又宅，跟住淨係鍾意運動又冇不良嗜好。」她更以「鋼鐵直男」形容保錡，說：「鋼鐵直男，正直到一個地步，我諗同大家見嘅印象有啲唔同，呢個係我認識嘅保錡。（純情？）純呀，我覺得佢好單純。」

菊梓喬讚保錡靚仔。（葉志明 攝）

講到保錡的外貌，菊梓喬就表示覺得「他係靚仔」：「入娛樂圈之後，我見過好多靚仔，我覺得所有男仔都係靚仔。（特別靚仔還是普通靚仔？）順眼囉。」被問道覺得保錡唱歌如何時，她就覺得保錡「聲底」好，但需要「唱多啲Live」。

菊梓喬表示保錡主動由IG接觸佢。（IG：@k_p0k1）

菊梓喬亦透露，兩人好早之前就有在IG互相追蹤，說：「真係傾偈，係腳傷之後。正常會留個言講『加油』，之後就傾吓傾吓。」菊梓喬也表示，公司和身邊朋友都對兩人關係「零反應」。