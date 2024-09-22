張馨月曬與老爺奶奶合照證地位　林峯爸爸有「廈門李嘉誠」之稱

林峯是圈中出名的「富二代」，其家世顯赫，祖父林夢飛曾任福建省政協副主席，而爸爸林華國有「廈門李嘉誠」之稱，於內地經營建材及房地產，名下亦擁有多個屋苑及商場，資產保守估計至今超過30億元，他同時亦是香港廈門聯誼總會永遠名譽會長，名望十足。雖然林峯出身富貴，但生活向來低調，從不炫富，一直靠實力在圈中打滾。不過，其妻子張馨月（Carina）就高調曬出自己與老爺奶奶的近照，力證自己的家族地位！

林峯一向極保護家人，絕少公開家庭照！（微博照片）

林峯爺爺林夢飛一生傳奇。（微博照片）

張馨月在2019年嫁林峯後，翌年9月誕下愛女「格格」Luna，組成一家三口幸福家庭！張馨月婚後專心相夫教女，不時在社交網放閃晒恩愛。不過二人至今仍未補辦婚禮，一直被網民揶揄，而張馨月亦曾發長文回應未舉辦婚禮一事稱：「婚禮有沒有我真的沒所謂。」隨即還表示一定又有網民會嘲林峯不愛她，公婆不喜歡她，或者指責自己有機心，以退為進等，然後馬上強調：「因為兩個人感情好，家庭幸福，女兒健康快樂成長才是最重要的，所以我並沒有催過婚禮一事。」還道出林峯很重視儀式感，所以婚禮必須要有！似乎是林峯想辦婚禮的意願強烈過自己。

網民經常指張馨月心機滿滿！（小紅書照片）

揶揄她經常以退為進！（小紅書照片）

林峯與張馨月公開放閃。（IG：@carina.xin）

未知是否力證自己在家族地位，張馨月激罕曬出自己與老爺奶奶一同到長沙遊玩的照片，而張馨月的媽媽亦有同行，見幾人笑容燦爛，關係融洽！

張馨月媽媽亦在場！（小紅書照片）